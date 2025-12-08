One UI 8.5 est enfin disponible en bêta, mais vous ne pourrez sans doute pas l’installer

Samsung vient de lancer le programme bêta pour One UI 8.5, la prochaine mise à jour de sa surcouche Android. De nombreux utilisateurs se sont déjà jeté sur cette version pour tester les nombreuses nouveautés. Toutefois, la bêta étant disponible seulement dans quelques régions du globe, il est probable que vous n'y ayez pas encore accès.

Le grand jour est finalement arrivé. Après des semaines de fuites qui ont probablement déjà tout révélé de la mise à jour, One 8.5 est aujourd'hui disponible en version bêta, conformément à ce que les leakers avaient prédit. Plusieurs utilisateurs ont déjà installé la dernière version de la surcouche pour constater par eux-mêmes les très nombreuses nouveautés qui en font certainement l'update la plus importante de l'année pour les smartphones Samsung. Si vous avez suivi l'actualité de cette version, il est probable que vous aimeriez en faire partie.

Seulement voilà, il y a plusieurs conditions à remplir pour rejoindre la fête, et pas des moindres. Il faut tout d'abord posséder un Galaxy S25, car seul ce dernier est pour l'heure compatible avec la bêta. Rappelons par ailleurs que le smartphone ne sera bien sûr pas le seul à recevoir One UI 8.5 lors du déploiement global. Nous avons d'ailleurs dressé la liste complète des appareils compatibles avec la nouvelle surcouche.

La première bêta de One UI 8.5 est enfin là

Avoir un Galaxy S25, passe encore, mais il faut également se trouver dans la bonne région du monde. En effet, seule une poignée de pays a pour le moment droit à la première bêta de One UI 8.5. Les heureux élus sont la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne et la Pologne. La France ne fait donc pas encore partie de la liste, et il est probable qu'il faille attendre la deuxième vague de la bêta pour enfin pouvoir télécharger la mise à jour.

Si malgré tout vous vous trouvez dans l'un de ces pays et que, miracle, vous possédez également un Galaxy S25, il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application Samsung Members et de cliquer sur la bannière qui y apparaît pour rejoindre la bêta. La mise à jour devrait être disponible après un certain temps. On notera qu'elle pèse tout de même 3,9 Go et, surtout, qu'il s'agit de la première du genre à reposer sur Android 16 QPR2, elle-même disponible depuis seulement quelques jours.