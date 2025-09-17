Samsung Galaxy : vous attendez la mise à jour One UI 8 ? Voici quand elle devrait arriver sur votre appareil

Samsung vient de publier un calendrier officiel du déploiement de la version stable de sa surcouche One UI 8, basée sur Android 16. Découvrez quand votre appareil Galaxy devrait la recevoir.

Parallèlement au déploiement progressif de la bêta de sa surcouche One UI 8 basée sur Android 16, Samsung a déjà démarré le lancement de sa version stable sur certains de ses modèles haut de gamme. Enfin disponible pour les Galaxy S25 en Corée du Sud, la mise à jour ne devrait pas tarder à débarquer en Europe. On apprenait d’ailleurs qu’elle faisait le coquet poids de 3,8 Go.

Mais Samsung n’oublie pas ses autres modèles, qui pourraient recevoir One UI 8 plus vite que prévu. La marque sud-coréenne vient de partager un calendrier officiel de déploiement. S’il est, certes, pour le marché brésilien et peut varier selon le pays ou l’opérateur, cela nous donne un bel aperçu de ce que sera probablement celui mondial, selon nos confrères d’Android Headlines.

Voici le calendrier de déploiement de la mise à jour One UI 8 sur les différents appareils Samsung Galaxy

La mise à jour One UI 8 devrait d’abord débarquer sur les smartphones haut de gamme dès le mois de septembre (donc d’ici quelques jours), à savoir les Galaxy S24, le Galaxy Z Flip 6, le Z Fold 6, mais également quelques modèles populaires de la série A. Elle sera ensuite étendue aux autres modèles compatibles courant octobre.

Commençons sans tarder cette longue liste par le calendrier prévisionnel de déploiement pour la série des Galaxy S. À partir du 18 septembre :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25Ultra

À partir du 25 septembre :

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 Ultra

À partir du 2 octobre :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

À partir du 6 octobre :

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

À partir du 16 octobre :

Galaxy S21 FE

Passons maintenant à la série des Galaxy Z Flip et Z Fold. À partir du 25 septembre :

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

À partir du 2 octobre :

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

À partir du 6 octobre :

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Poursuivons ensuite avec les Galaxy A. À partir du 25 septembre :

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

À partir du 2 octobre :

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A26

Galaxy A17

Galaxy A17 5G

À partir du 6 octobre :

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

À partir du 16 octobre :

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A06

À partir du 23 octobre :

Galaxy A33 5G

Avant de conclure cette longue liste avec les Galaxy Tab. À partir du 2 octobre :

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

À partir du 6 octobre :

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

À partir du 16 octobre :

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Les Galaxy M, F et XCover n'apparaissent pas dans la liste donnée par Samsung, mais ils seront tout de même concernés par One UI 8. Reste à savoir quand. Quant aux montres connectées, la marque a précisé que One UI 8 Watch devrait être déployé d'ici la fin de l'année 2025 à celles antérieures à la Galaxy Watch 9. Encore une fois, si ce calendrier officiel concerne le Brésil, il offre une bonne estimation de la date à laquelle votre appareil devrait recevoir la mise à jour One UI 8. Et d’après les dates annoncées, c’est pour (très) bientôt.