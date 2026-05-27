One UI 8.5 : la mise à jour arrive sur le moins cher des smartphones Samsung Galaxy

Un nouveau smartphone Galaxy rejoint la liste des modèles recevant la très convoitée mise à jour One UI 8.5. Et il ne s’agit pas de n’importe quel terminal : c’est le plus abordable de la série 5G de la marque. Voici les nouveautés introduites par la mise à jour.

Samsung Galaxy Quick Star Good Lock
Crédits : Phonandroid

Tout vient à point à qui sait attendre, oui, même lorsque l’on parle de One UI 8.5, la dernière version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16. On peut effectivement dire que la firme sud-coréenne a pris son temps pour la publier dans sa version stable.

Puis, le 6 mai, l’entreprise a surpris tout le monde en la déployant sur plusieurs modèles, dont les Galaxy S23. Mais c’est désormais au tour du nouveau smartphone d’entrée de gamme de Samsung de recevoir la mise à jour tant attendue par les utilisateurs de smartphone Galaxy. Et ce n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du modèle le moins cher de la série 5G : le Galaxy A07.

La mise à jour One UI 8.5 arrive sur le smartphone Samsung Galaxy le plus abordable

Le déploiement de la mise à jour One UI 8.5 sur le Galaxy A07 5G n’a rien de très surprenant. Lorsque Samsung l’a dévoilé en début d’année, la firme sud-coréenne a surtout fait une annonce inattendue : elle promet pour son smartphone le plus abordable de la série 5G six mises à jour Android et autant de correctifs de sécurité – un engagement inédit puisqu’il était jusqu’ici réservé aux modèles premium.

La mise à jour One UI 8.5 pour le Galaxy A07 pèse plus de 3 Go et a pour numéro de version le A076BXXU3BZE3, selon nos confrères de SamMobile. Et elle s’accompagnerait du correctif de sécurité de mai 2026.

Surtout, elle apporte plusieurs nouveautés : un léger relooking (notamment de la section batterie dans la Maintenance de l’appareil), ainsi que de nouvelles options de personnalisation pour le panneau rapide ou encore la police de l’horloge de l’écran de verrouillage, mais également de nouveaux fonds d’écran à télécharger.

Elle introduit aussi la fonction de protection contre le vol, l’amélioration de la page nouvel onglet du navigateur Samsung Internet, la programmation d’alertes anticipées dans les Rappels ou encore des suggestions proactives basées sur les données du presse-papier au sein de la Calculatrice. Il ne serait pas étonnant toutefois que, comme pour le Galaxy S23, cette version de One UI 8.5 soit amputée de certaines fonctionnalités pour des raisons matérielles.

Pour le moment, la mise à jour n’est disponible pour les Galaxy A07 que dans certains pays d’Asie. Mais son déploiement devrait s’étendre aux autres régions du monde dans les jours à venir. Dès qu’elle sera accessible, elle apparaîtra dans la section dédiée aux mises à jour dans l’application Paramètres de votre Galaxy A07.


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