Bon plan : la manette PS5 DualSense est à moins de 40 € sur Cdiscount, vite !

C’est l’accessoire le plus indispensable quand on a une PS5, je parle évidemment de la manette. Vous voulez remplacer une manette cassée ou en acheter une deuxième pour jouer à plusieurs ? Voici le meilleur bon plan du moment pour vous offrir une manette DualSense PS5 à prix cassé.

manette DualSense à prix réduit pour PS5

Si vous êtes propriétaire d'une console PS5 et que vous voulez vous acheter une nouvelle manette pas chère, ne vous jetez surtout pas sur un modèle compatible d’une marque inconnue trouvée sur internet. Sur Cdiscount, vous pouvez vous offrir une manette sans fil officielle pour la PS5 pour moins de 40 euros. On vous explique comment.

La manette sans fil DualSense pour PS5 est normalement en vente au prix conseillé de 74,99 euros. Mais sur Cdiscount, vous pouvez l’avoir pour bien moins cher. En effet, elle est affichée à seulement 49,99 euros. C’est déjà un excellent prix. Mais vous pouvez l’avoir encore moins cher si vous commandez pour la première fois sur Cdiscount. Les nouveaux clients peuvent utiliser le code promo HELLO10 qui fait baisser le prix de 10 euros supplémentaires. La manette DualSense passe ainsi à 39,99 euros. C’est un excellent prix pour un accessoire officiel PS5.

Manette sans fil DualSense PS5 : l’accessoire indispensable à prix mini

C’est le dilemme de très nombreux joueurs consoles : acheter une manette officielle plein pot ou choisir une manette moins chère d’une marque d’accessoires plus ou moins recommandable. Que ce soit pour pouvoir jouer à deux ou bien pour remplacer une manette malencontreusement jetée au sol et cassée, il est toujours rageant de devoir payer pratiquement 75 euros pour une simple manette. On préférera largement mettre cet argent dans un nouveau jeu. Mais soyons honnête, si vous voulez la meilleure expérience de jeu possible, il est indispensable d’investir dans un modèle officiel, surtout quand vous pouvez bénéficier de 35 euros de réduction !

La DualSense PS5 est équipée d'un microphone et d’une sortie casque pour pouvoir communiquer simplement avec les autres joueurs. Elle dispose également d’une touche Create pour capturer et diffuser vos actions les plus mémorables. Avec son accéléromètre et son gyroscope intégrés, elle permet de détecter vos mouvements sur 6-axes.

On trouve aussi des gâchettes adaptatives capables de savoir avec précision les niveaux de force et tension que vous exercez et ainsi les retranscrire dans les jeux. Il s’agit bien évidemment d’un modèle sans fil avec batterie rechargeable intégrée. Mais vous pouvez aussi l’utiliser sur PC en filaire via un câble USB.


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