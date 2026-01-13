Samsung surprend tout le monde avec une promesse inédite sur son smartphone le moins cher

Samsung vient de dévoiler un nouveau smartphone d’entrée de gamme. Derrière ses caractéristiques modestes, une annonce surprenante attire l’attention. Même les modèles les moins chers profitent désormais d’une garantie logicielle inhabituelle.

Le marché du smartphone est en ébullition. Tous les regards se tournent vers le lancement imminent du Galaxy S26, qui est censé incarner le haut de gamme selon Samsung. Mais derrière ces produits phares, une autre stratégie se joue discrètement, celle de l’entrée de gamme. Dans ce segment bien plus abordable, les évolutions sont souvent limitées et les promesses rares.

Pourtant, Samsung vient de faire une annonce inattendue avec le Galaxy A07 5G. C’est son smartphone le plus abordable équipé de la 5G. Présenté en toute discrétion, ce modèle reprend des composants déjà vus, mais se distingue par une nouveauté de taille. Il bénéficie d’un engagement logiciel long terme, jusqu’ici réservé aux modèles premium.

Le Samsung Galaxy A07 5G profite de six ans de mises à jour

Le Galaxy A07 5G affiche une fiche technique simple. Il propose un écran LCD de 6,7 pouces en 720p, avec un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz. À l’intérieur, on retrouve un processeur Dimensity 6300, 4 ou 6 Go de RAM, et 128 Go de stockage extensible. Il intègre une batterie de 6000 mAh compatible avec la charge 25 W. Mais c’est surtout son suivi logiciel qui surprend. Samsung promet six mises à jour Android et autant de correctifs de sécurité, un engagement rare à ce niveau de prix.

Cette décision marque un tournant dans la stratégie de la marque. Elle reflète une volonté d’offrir plus de valeur même sur ses modèles les plus accessibles. Le Galaxy A07 5G a été présenté en Thaïlande, où Samsung a confirmé une prise en charge logicielle de six ans. Il est désormais disponible en France, autour de 130 euros selon les revendeurs. Le design reste proche de la version 4G, avec un cadre légèrement affiné et un nouveau coloris violet. Ce smartphone s’adresse à ceux qui cherchent un modèle simple, compatible 5G, et durable. Avec une telle garantie sur un appareil à ce prix, Samsung rehausse clairement les attentes dans l’entrée de gamme.