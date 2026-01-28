Samsung commence déjà à augmenter le prix de ses smartphones les moins cher, sous fond de crise de la RAM

Le prix du nouveau Galaxy A07 5G de Samsung s'envole. Il faut s'attendre à ce que de nombreux produits soient touchés par des augmentations de tarifs à cause de la pénurie de RAM.28

Si on parle beaucoup de Samsung pour ses modèles de smartphones haut de gamme, comme les prochains Galaxy S26 à venir, le constructeur est surtout le numéro 1 mondial des ventes de mobiles grâce à ses appareils d'entrée et de milieu de gamme. Avec la pénurie de RAM qui touche actuellement toute l'industrie de la tech, on craignait il y a quelques semaines que les futurs smartphones Android pas chers allaient sans doute subir une hausse conséquente de coûts de production, et donc de leur prix. Et cette peur semble se confirmer.

Samsung a discrètement lancé son nouveau Galaxy A07 5G en Thaïlande. Il s'agit d'un smartphone au tarif contenu et aux caractéristiques modestes. Le leaker Abhishek Yadav nous apprend que ce dispositif va prochainement être commercialisé en Inde, et publie les prix pratiqués par le fabricant. L'appareil va coûter 15 999 roupies (146 euros) avec 4 Go de RAM et 17 999 roupies (164 euros) pour monter à 6 Go de mémoire vive, pour 128 Go de stockage à chaque fois.

Très forte hausse de prix pour le Galaxy A07 5G

Ces tarifs sont bien plus élevés que ceux du Galaxy A06 5G de l'année dernière. Celui-ci était vendu à sa sortie au prix de 11 499 roupies (105 euros) pour la configuration 4 Go de RAM et 12 999 roupies (119 euros) pour la version 6 Go. On observe donc une différence de respectivement 41 euros et 45 euros par rapport à la génération antérieure, une fortune pour des appareils qui coûtent aussi peu cher. Pour le modèle 6 Go, on assiste à une hausse de 38 % du prix en un an.

Samsung avait prévenu que le prix de ses produits allait devoir augmenter à cause de la crise de la RAM, nous en avons déjà un exemple frappant. Forcément, moins le smartphone est coûteux, plus la hausse relative est forte, car plus la part de la mémoire dans le tarif est importante.

Le Galaxy A07 5G est équipé d'un écran IPS avec encoche, d'une puce MediaTek Dimensity 6300, d'une batterie d'une capacité de 6 000 mAh avec recharge 25 W et d'un capteur photo principal de 50 MP.