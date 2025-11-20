Google Photos : cette fonctionnalité photo magique d’Apple pourrait enfin débarquer sur Android

Les géants de la tech s’inspirent régulièrement de leurs concurrents quand un de leur produit suscite l’adhésion du public. Après le NameDrop, une autre fonctionnalité d’iOS elle aussi très populaire pourrait bientôt débarquer sur Android. Cette fois-ci, Google copie une option magique de la galerie Photos d’Apple.

Dans l’univers des géants de la tech, il est d’usage de s’inspirer de ses rivaux. Et s’il y a un concurrent chez qui Google aime piquer des idées ces derniers temps, c’est bien Apple. On vous l’annonçait récemment, la firme de Mountain View prépare sa propre version Android du NameDrop d’Apple.

Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité présente sur les smartphones et tablettes de la firme de Cupertino qui semble avoir séduit Google. Le géant de la tech pourrait bientôt introduire au sein d’Android une option populaire d’iOS : la possibilité de transformer des photos en stickers.

Comme sur iOS, vous allez bientôt pouvoir transformer vos photos en stickers sur Android

C’est iOS 16 qui a apporté cette nouveauté, il y a maintenant près de trois ans. Le principe est simple : les propriétaires d’iPhone n’ont qu’à rester appuyé sur une image pour sélectionner un objet et le transformer en sticker, utilisable dans différentes applications de messagerie. L’engouement a été tel que certains concurrents Android, tels que Samsung, Xiaomi et OnePlus, ont développé leur propre version de la fonctionnalité.

Google aussi a intégré une option équivalente dans son application Photos plus tôt cette année, mais elle était réservée à sa version iOS. Pour autant, le géant de la tech n’a pas oublié son propre OS et la fonctionnalité devrait bientôt arriver sur Android.

C’est en tout cas ce que suggère le code repéré par nos confrères d’Android Authority dans la version 7.55 de Google Photos sur Android – et ils sont même parvenus à l’activer. À l’image de la fonctionnalité iOS, il suffit de rester appuyé sur l’objet ou la personne que l’on souhaite détourer. Lorsqu’il est bien sélectionné, une auréole apparaît autour et un bouton Copier s’affiche automatiquement. Si vous le touchez, une prévisualisation du sticker s’ouvre et vous pouvez le recadrer ou l’éditer – à l’instar d’une capture d’écran.

Si vous décidez de copier le sticker sans le modifier, vous pouvez le coller dans d’autres applications grâce au presse-papiers de Gboard – mais il faut pour cela qu’il soit activé sur votre smartphone. Pour le moment, les images doivent être sauvegardées manuellement, mais certaines lignes de code laissent penser qu’il pourrait y avoir d’autres façons de les enregistrer, notamment dans l’onglet Collection de Google Photos – mais cette option n’est pas encore active.