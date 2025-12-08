One UI 8.5 : la Now Bar étend sa compatibilité avec une nouvelle application, la meilleure fonctionnalité de Samsung va devenir encore plus pratique

La Now Bar, introduite avec One UI 7.0, est l’une des meilleures fonctionnalités de Samsung. Avec One UI 8.5, le constructeur sud-coréen semble vouloir la rendre encore plus indispensable. Alors qu’il va la doter de deux nouvelles options, Samsung va aussi étendre sa compatibilité à une autre application.

Avec One UI 7.0, Samsung a lancé sa propre version de la Dynamic Island d’Apple : la Now Bar. Puis, avec One UI 8.0, cette fonctionnalité – qui est l’une des meilleures de Samsung – a été intégrée aux Live Updates d’Android 16.

Pour la rendre encore plus utile et pratique, Samsung prévoit d’étendre la compatibilité de sa Now Bar à davantage d’applications. Cela va notamment être le cas grâce à One UI 8.5 : dans cette prochaine mouture de la surcouche de Samsung, les alarmes de l’application Horloge devraient en effet être prises en charge par la Now Bar.

One UI 8.5 étend la compatibilité de la Now Bar de Samsung aux alarmes de l’application Horloge

Pour rappel, la Now Bar est une barre de notifications située en bas de l’écran de verrouillage du smartphone et compatible avec le mode Always On Display (AOD). Son objectif ? Afficher en temps réel des informations utiles, telles que l’avancement de certains services, comme les livraisons, la navigation et les trajets en VTC.

On vous informait récemment que One UI 8.5 va doter la Now Bar de deux nouvelles options : Audio Broadcast et Commute From Google. Mais ce n’est pas tout. Nos confrères de SamMobile ont découvert que la firme sud-coréenne va rendre compatible la Now Bar avec l’application Horloge.

Pour être tout à fait exact, cette compatibilité n’est pas totalement inédite. Dès son implémentation, la Now Bar affichait les mises à jour liées au chronomètre et au minuteur. Il s’agit donc plutôt d’une extension de la compatibilité de l’application Horloge, cette fois-ci aux alarmes.

Concrètement, dès que l’heure d’une alarme approchera, les informations à son propos s’afficheront dans la Now Bar, qui fera également apparaître les alarmes en mode répétition (snooze). Au fur et à mesure, Samsung devrait encore davantage étendre la compatibilité de cette fonctionnalité à d’autres types d’applications.