L’écran de verrouillage de votre Samsung va vous épater grâce à cette nouveauté de One UI 8.5 (+vidéo)

Samsung continue d’améliorer sa surcouche One UI avec des fonctions toujours plus subtiles. La dernière fuite de One UI 8.5 dévoile une évolution inattendue : l’horloge adaptative devient capable de s’ajuster à tous les fonds d’écran.

Depuis plusieurs années, Samsung fait de la personnalisation l’un des piliers de la surcouche One UI. Chaque mise à jour apporte de petits changements visuels qui rendent les smartphones Galaxy plus cohérents et plus agréables à utiliser. One UI 8.5, attendue dans les prochains mois, s’inscrit dans cette logique. Elle repose sur Android 16 QPR2, une base inédite qui doit accélérer le déploiement des nouveautés logicielles.

D’après une fuite partagée par le leaker bien connu Ice Universe sur Youtube, la prochaine version introduit une amélioration discrète mais ingénieuse : l’horloge adaptative de l’écran de verrouillage devient plus intelligente. Présente depuis One UI 8.0, cette horloge ajustait déjà sa taille et sa position pour ne pas masquer les visages ou les animaux présents sur le fond d’écran. Désormais, avec One UI 8.5, elle s’adapte à tous les types d’objets visibles sur l’image, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’un paysage ou d’un élément graphique.

One UI 8.5 permet à l’horloge de l’écran de verrouillage de s’adapter à tous les objets du fond d’écran

L’horloge adaptative de One UI 8.5 gagne ainsi en intelligence. Elle ne se contente plus d’éviter les visages ou les animaux, mais analyse désormais toute la composition du fond d’écran. L’affichage s’ajuste automatiquement pour préserver l’équilibre visuel : cette dernière peut se déplacer, se redimensionner ou même se courber légèrement selon la forme des objets présents sur l’image. L’objectif reste le même : offrir une interface harmonieuse et agréable, où chaque détail semble à sa place.

One UI 8.5 devrait être présentée officiellement en même temps que le Galaxy S26, attendu d’ici la fin de l’année. Comme le suggéraient déjà les précédentes fuites, cette version intégrera aussi d’autres nouveautés : widgets supplémentaires, amélioration du mode sombre, outils PDF intégrés et sécurité renforcée. Avec ces ajustements, Samsung poursuit son travail d’équilibre entre esthétique et ergonomie. L’horloge adaptative n’est qu’un exemple, mais elle montre bien la direction prise : une interface de plus en plus vivante, où chaque détail compte.