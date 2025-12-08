One UI 8.5 : fini la galère des fichiers éparpillés sur plusieurs appareils, Samsung introduit une fonction de stockage partagé super pratique

La première bêta de One UI 8.5 est enfin disponible, l’occasion de confirmer (ou d’infirmer) ce que laissaient présager les nombreuses fuites à son sujet. Il s’avère que Samsung a bien introduit une option de partage de stockage inédite, qui va grandement faciliter la vie de ceux qui utilisent plusieurs appareils.

Cela fait des semaines qu’on en parle, qu’elle fait l’objet de nombreuses fuites et elle est enfin disponible en bêta sur les Galaxy S25, nous avons nommé : One UI 8.5, la surcouche de Samsung basée sur Android 16. Même si vous ne pourrez sans doute pas l’installer, cette première bêta reste intéressante : elle confirme (ou pas) ce qu’affirmaient les rumeurs.

Le journal des modifications de la dernière mouture de One UI partagé par le leaker Tarun Vats sur X (ex-Twitter) était l'une d'elles. Censé contenir l’intégralité des changements apportés par One UI 8.5, il était riche d’enseignements. Il révélait notamment que plusieurs nouveautés étaient à attendre du côté de la connectivité. Parmi elles, une fonctionnalité inédite de partage de stockage bien utile. Et, en effet, la première bêta de One UI 8.5 vient de l’introduire.

La première bêta de One UI 8.5 introduit une fonction de partage de stockage super pratique

Storage Share, c’est son nom, est une fonctionnalité qui vous permet d’« accéder à vos fichiers partout ». Concrètement, via l’application Mes Fichiers, vous pourrez consulter les fichiers de vos autres appareils Samsung, que ce soit sur un smartphone, une tablette, un PC ou même une télévision.

Cette nouveauté pourrait s’avérer très utile pour la productivité multi-appareils, par exemple si vous prenez des photos avec votre smartphone et que vous souhaitez les modifier sur votre tablette ou votre PC. Ou, tout simplement, cela vous permettrait d’afficher le contenu de votre mobile sur votre TV Samsung, sans passer par la technologie Screen Mirroring (le partage d’écran).

Selon nos confrères d’Android Authority, la fonction Storage Share peut être activée via un simple bouton. Quant à l’accès au stockage partagé, il se fait via une nouvelle ligne dédiée de la section Stockage externe. Un confrère note quelques restrictions, telles que l’impossibilité de partager des fichiers via Quick Share tout en utilisant Storage Share.

En parlant de Quick Share, la fonctionnalité profite également de deux ajustements avec One UI 8.5. Nous évoquions la première dans un article lié à la fonction Now Brief : Quick Share peut maintenant proposer des recommandations de partage rapide en fonction des visages reconnus sur vos photos. La seconde concerne la restriction des fichiers reçus aux seuls appareils connectés à vos comptes Samsung (ou Google, mais c’était déjà le cas pour ceux-ci).