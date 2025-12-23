One UI 8.5 : cette mise à jour majeure de Camera Assistant corrige le pire défaut photo des Samsung Galaxy (et bien plus)

One UI 8.5 continue de faire l’objet de fuites. S’il y a un domaine sur lequel Samsung semble avoir mis l’accent avec sa prochaine surcouche, c’est bien la photo : en témoignent ces nouvelles fonctionnalités clés de Camera Assistant.

One UI 8.5 est la prochaine version de la surcouche de Samsung basé sur Android 16. Actuellement en version bêta – dont la première mouture a été déployée début décembre –, les fuites à son sujet ne cessent de se multiplier. Un domaine revient régulièrement toutefois : la photographie.

Nous avons déjà abordé la fonctionnalité alimentée par Galaxy AI qui devrait permettre aux utilisateurs d’éditer leurs photos en un clin d’œil et de les fusionner, mais également l’arrivée tant attendue de préréglages partageables pour le mode Pro. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés photo introduites par One UI 8.5. Plusieurs d’entre elles concernent Camera Assistant, qui va recevoir une mise à jour majeure : elle permettra de résoudre, notamment, l’un des plus gros défauts des appareils photo Galaxy.

One UI 8.5 apporte une mise à jour majeure à Camera Assistant

Camera Assistant est l’un des modules Good Lock des smartphones Galaxy. Il offre de nombreuses options avancées pour leur appareil photo. Avec One UI 8.5, il bénéficie désormais d’une mise à jour cruciale (v4.5.00.13). De nouvelles fonctionnalités clés sont ajoutées, et l’une d’elles pourrait résoudre l’un des plus gros défauts de l’appareil photo : la difficulté à capturer les mouvements.

Cette faiblesse s’explique notamment par l’utilisation d’une vitesse d’obturation trop lente et par le pipeline de traitement d’image. Pour y remédier, la dernière version de Camera Assistant introduit des contrôles avancés du mode Pro directement dans le mode photo classique, comme le curseur de balance des blancs. Mais elle permet surtout de définir une vitesse d’obturation minimale (jusqu’à 1/30 s) et une sensibilité ISO maximale (limitée à 400) : en augmentant la vitesse d’obturation, l’appareil photo est contraint de réagir plus vite. Résultat : les mouvements sont mieux figés et le flou atténué.

La dernière mise à jour de Camera Assistant introduit aussi la possibilité de définir des indicateurs personnalisables pour les modes photo et vidéo, mais également celle de désactiver l’OIS (stabilisation optique) pendant l’enregistrement d’une vidéo. Autre amélioration majeure, celle du Focus Peaking du mode Pro : cette aide à la mise au point se manifestant par des repères visuels peut maintenant être affichée constamment, mais elle peut également être personnalisée (couleurs et épaisseurs des lignes).

Et, comme promis, Samsung a réintroduit les modes Single Take et Dual Recording, qui avaient disparu de la première version bêta de One UI 8.5, comme le rappelle Android Police. Précisons que cette mise à jour de Camera Assistant est uniquement prise en charge par la gamme Galaxy S25 sous One UI 8.5 – qui n’est actuellement disponible qu’en version bêta.