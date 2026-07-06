One UI 9 : l’application Galaxy Wearable pour montres et bracelets Samsung va complètement changer

Profitant de l'arrivée de One UI 9, Samsung prépare une grosse refonte de l'application Galaxy Wearable pour ses montres et bracelets connectés. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités… Il y a du changement.

L'Unpacked de Samsung est proche. Le 22 juillet 2026, la firme sud-coréenne dévoilera officiellement plusieurs appareils, à commencer par les Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Nous aurons également droit à de nouvelles montres connectées, en l’occurrence la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2, qui devrait fortement ressembler à la première version. Côté logiciel, One UI 9 viendra succéder à One UI 8.5.

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Samsung profite de l'occasion pour revoir ses applications en leur faisant notamment adopter le nouveau design graphique de sa surcouche Android. Ce sera par exemple le cas de Galaxy Wearable, anciennement Samsung Gear. L'appli compagnon des montres et bracelets connectés de la marque va en effet s'offrir un lifting complet. Nous en avons d'ailleurs un aperçu avant l'heure grâce aux indiscrétions du média SammyGuru.

Découvrez la nouvelle version de l'application Galaxy Wearable de Samsung

En plus de la refonte de son interface graphique, Galaxy Wearable se réorganise. L'appli se divise désormais en 3 onglets : Cadrans, Accueil et Paramètres. La page d'Accueil affiche une reproduction fidèle de votre montre, accompagnée du pourcentage de batterie actuel et de l'autonomie restante estimée. Au-dessous, 4 raccourcis vers des sections souvent utilisées, à savoir les notifications, le panneau de raccourcis, les tuiles et la liste des applications.

Le changement de cadrans devient plus clair en affichant directement celui de votre choix sur la reproduction de votre montre, pour un aperçu réel. Niveau fonctionnalités, on note la possibilité de créer des tuiles personnalisées avec Galaxy AI, ou encore lever la montre vers sa bouche pour déclencher Gemini et lui parler. Plus besoin d'un appui long sur le bouton Home.

Enfin, des nouveautés concernant la santé débarquent. Par exemple, une recommandation du nombre idéal d'exercices cardiovasculaires à faire, en fonction de séances précédentes. Ou bien l’enregistrement des changements d'indicateurs (rythme cardiaque et respiratoire, température…) pendant le sommeil.

Source : SammyGuru