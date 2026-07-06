Windows 11 : l’application Mobile connecté se dote enfin de cette fonctionnalité pourtant basique

Après plusieurs années à tenter de combler le gouffre entre Windows et Android, Microsoft vient enfin de mettre à jour son application Mobile connecté avec, parmi les nouveautés, une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis le début

windows 11 mobile connecté

L'application Mobile connecté est bien connue des utilisateurs de Windows 11 puisqu'elle permet quelque chose qui était encore révolutionnaire il y a quelques années : contrôler nativement son smartphone Android depuis son PC. Celle-ci s'est durablement améliorée avec le temps, intégrant moult fonctionnalités permettant de se passer complètement de son téléphone lorsque l'on se trouve sur son ordinateur.

Pour autant, celle-ci est loin d'être parfaite. Plusieurs fonctionnalités que l'on pourrait juger comme essentielles pour un tel outil manquent encore à l'appel. Jusqu'à il y a peu, il était même impossible de supprimer l'appairage avec un PC depuis la version Android de l'application, ce qui pouvait mener à de nombreux problèmes pour peu que 2 PC connectés soient actifs en même temps. Un manquement désormais résolu via la dernière mise à jour.

Sur le même sujet — Windows 11 : cette fonction tant attendue rend enfin la transition Android-PC plus fluide que jamais

Mobile connecté facilite la vie des utilisateurs avec plusieurs PC

En effet, comme l'ont repéré nos confrères de Windows Central, une option permettant de supprimer les appareils appairés sur son smartphone est enfin apparue dans la dernière version de Mobile connecté sur Android (qui s'appelle Lien avec Windows). L'option est pour l'heure uniquement disponible en bêta, mais il n'y a pas vraiment de raison de ne pas espérer la voir débarquer vers une version grand public d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus.

Si vous disposez de la version bêta de Mobile connecté, voici donc comment supprimer un PC appairé que vous n'utilisez plus :

  1. Ouvrez l'application Lien avec Windows
  2. Appuyez sur votre photo de profil pour dérouler le menu latéral et rendez-vous dans les Paramètres
  3. Repérez le PC que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la roue dentée
  4. Sur la page qui apparaît, appuyez sur Supprimer

Le PC n'apparaîtra plus dans la liste des appareils appairés et votre smartphone ne se connectera plus automatiquement lorsque vous allumerez celui-ci.


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