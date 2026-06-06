Odyssey OLED G7 : Samsung offre près de 350 € de réduction sur son nouvel écran gaming 4K

Samsung vient tout juste de lancer une nouvelle génération d’écrans gaming, dont l’Odyssey OLED G7 de 32 pouces qui fait l’objet d’une offre de lancement généreuse. Une double remise fait ainsi chuter son prix de près de 350 €.

Samsung Odyssey OLED G7

Les écrans PC OLED dédiés au jeu coûtent cher. Avec sa nouvelle dalle Odyssey G7 G73SH de 32 pouces, Samsung veut rendre ce segment un peu plus accessible, surtout avec son offre de lancement qui fait chuter le prix de la référence de manière de plus de 330 €.

Celle-ci est toujours en précommande, pour une sortie le 12 juin 2026. Son prix conseillé est de 1 099 €, mais il est exceptionnellement à moins de 770 € grâce à deux offres qu’il est possible de cumuler. D’abord, Samsung offre 250 € de réduction qui fait passer le prix à 849 €. Mais ce n’est pas tout : le code promo NEWODYSSEY vous permet de faire baisser le prix de l’écran de 10% supplémentaire.

L’Odyssey OLED G7 passe ainsi de 1 099 € à 764 €, soit une réduction de 335 €. Ce code est valable jusqu’au 14 juin 2026, et couvre ainsi toute la période de précommande.

Un OLED 4K qui joue la carte du Dual Mode

L’Odyssey G7 est le modèle OLED le plus accessible des derniers écrans haut de gamme de Samsung. Il se positionne un cran en dessous des Odyssey G8 et de leur technologie QD-OLED, mais conserve l'essentiel de ce qui fait l'intérêt d'une dalle OLED : des noirs profonds et un contraste de 1 500 000:1, avec un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms.

La dalle affiche une diagonale de 31,5 pouces très exactement, en définition 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels). Samsung propose ici un Dual Mode qui permet de basculer en Full HD (1 920 × 1 080) à 330 Hz contre 165 Hz en 4K.

L'écran est également compatible HDR10+ Gaming. C’est une variante du HDR10+ qui ajuste dynamiquement la luminosité et le contraste scène par scène. La luminosité maximale est annoncée à 1 300 nits en pic (fenêtre de 1,5 %).

La synchronisation adaptative est assurée par AMD FreeSync Premium Pro, mais l’écran est aussi « G-Sync compatible ». Le pied est ergonomique : réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation et en pivot. Enfin, il faut garder à l’esprit que l’écran comprend un seul port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Covid-19 : ce vaccin révolutionnaire boosté à l’IA pourrait changer la donne

L’intelligence artificielle s’immisce toujours plus loin dans le domaine de la santé. Grâce à l’IA, des chercheurs affirment avoir réussi à mettre au point un vaccin expérimental capable de lutter…

IA

Votre smartphone peut-il être saisi à l’aéroport ? Cette affaire relance le débat

Confier son téléphone aux services des douanes n’est pas toujours une bonne idée. Une Américaine en a fait les frais : son smartphone a été confisqué, et ne lui a…

Avengers Doomsday est un reboot du MCU : “on repart de zéro”

On se demandait où allait le MCU, apparemment, les frères Russo aussi. Ils annoncent repartir de zéro avec Avengers Doomsday. Depuis la sortie d’Avengers Endgame, Disney a bien du mal…

Roaming : votre forfait mobile sera bientôt utile dans 6 nouveaux pays en Europe

La Commission européenne envisage d’intégrer 6 nouveaux pays, issus des Balkans, dans le dispositif de roaming mobile mis en place par l’UE. Notre forfait mobile français pourrait bientôt être utilisé…

La station d’énergie portable Allpowers R600 est à moitié prix : 149 € au lieu de 319 €

La station d’énergie portable Allpowers R600, dotée d’une batterie de 299 Wh et d’une puissance de 600 W, voit son prix chuter de plus de 50%. Pour ceux qui recherchent…

WWDC 2026 : à quelle heure et comment suivre la keynote Apple

Apple va tenir sa traditionnelle WWDC, keynote lors de laquelle l’entreprise nous présentera toutes les nouveautés logicielles à venir sur ses produits, à commencer par l’iPhone. La WWDC (Worldwide Developers…

Ninja Foodi FLEX 7-en-1 : avec 90 € de remise, le airfryer est de retour à prix cassé !

Le Ninja Foodi FLEX 7-en-1 a spécialement été conçu pour préparer des repas pour toute la famille. Avec sa capacité de 10,4 litres, vous pouvez cuisiner pour 8 personnes !…

Anthony Stewart Head, acteur star de Buffy contre les vampires, est mort

Il incarnait le professeur Rupert Giles dans la série culte Buffy contre les vampires, Anthony Stewart Head est décédé à l’âge de 72 ans. On l’avait vu à l’écran ces…

Pourquoi Google ferme cette application Android qui permet de générer des images par IA

L’application Pixel Studio vit ses derniers moments. La dernière mise à jour déployée par Google la rend inopérable, confirmant la fin de son support. Mais pour quelle raison ferme-t-elle ?…

Le Samsung Galaxy A27 se dévoile (encore), mais dans un nouveau coloris « ultra-frais »

Alors que l’on pensait déjà (presque) tout connaître au sujet du Samsung Galaxy A27, une nouvelle fuite est venue nous cueillir. Le futur smartphone milieu de gamme ne serait finalement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.