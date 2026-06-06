Odyssey OLED G7 : Samsung offre près de 350 € de réduction sur son nouvel écran gaming 4K

Samsung vient tout juste de lancer une nouvelle génération d’écrans gaming, dont l’Odyssey OLED G7 de 32 pouces qui fait l’objet d’une offre de lancement généreuse. Une double remise fait ainsi chuter son prix de près de 350 €.

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Les écrans PC OLED dédiés au jeu coûtent cher. Avec sa nouvelle dalle Odyssey G7 G73SH de 32 pouces, Samsung veut rendre ce segment un peu plus accessible, surtout avec son offre de lancement qui fait chuter le prix de la référence de manière de plus de 330 €.

Celle-ci est toujours en précommande, pour une sortie le 12 juin 2026. Son prix conseillé est de 1 099 €, mais il est exceptionnellement à moins de 770 € grâce à deux offres qu’il est possible de cumuler. D’abord, Samsung offre 250 € de réduction qui fait passer le prix à 849 €. Mais ce n’est pas tout : le code promo NEWODYSSEY vous permet de faire baisser le prix de l’écran de 10% supplémentaire.

L’Odyssey OLED G7 passe ainsi de 1 099 € à 764 €, soit une réduction de 335 €. Ce code est valable jusqu’au 14 juin 2026, et couvre ainsi toute la période de précommande.

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Un OLED 4K qui joue la carte du Dual Mode

L’Odyssey G7 est le modèle OLED le plus accessible des derniers écrans haut de gamme de Samsung. Il se positionne un cran en dessous des Odyssey G8 et de leur technologie QD-OLED, mais conserve l'essentiel de ce qui fait l'intérêt d'une dalle OLED : des noirs profonds et un contraste de 1 500 000:1, avec un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms.

La dalle affiche une diagonale de 31,5 pouces très exactement, en définition 4K UHD (3 840 × 2 160 pixels). Samsung propose ici un Dual Mode qui permet de basculer en Full HD (1 920 × 1 080) à 330 Hz contre 165 Hz en 4K.

L'écran est également compatible HDR10+ Gaming. C’est une variante du HDR10+ qui ajuste dynamiquement la luminosité et le contraste scène par scène. La luminosité maximale est annoncée à 1 300 nits en pic (fenêtre de 1,5 %).

La synchronisation adaptative est assurée par AMD FreeSync Premium Pro, mais l’écran est aussi « G-Sync compatible ». Le pied est ergonomique : réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation et en pivot. Enfin, il faut garder à l’esprit que l’écran comprend un seul port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4.