Android : installer une application hors Google Play Store va devenir une corvée, sauf pour ces smartphones

Pour lutter contre les applications malveillantes, Google prépare un nouveau système de vérification des développeurs Android. Mais plutôt qu’un soulagement, c’est la crainte qui gagne les utilisateurs. Il existe cependant une catégorie de smartphones qui échapperont à ce processus complexe et contraignant.

C’est dans l’air depuis déjà quelques mois : Google travaille sur un nouveau système de vérification Android des développeurs. Si le but affiché est louable – limiter la diffusion d’applications malveillantes –, cette nouvelle restriction inquiète. La firme de Mountain View a même dû rassurer les utilisateurs, déclarant : « Le sideloading […] ne va pas disparaître. »

En revanche, le processus d’installation d’applications en dehors du Play Store va devenir plus « complexe », pour ne pas dire contraignant. Et s’il existe une solution pour contourner cette procédure lente et fastidieuse – qui implique notamment un délai obligatoire de 24 heures –, certains smartphones Android n’en auront même pas besoin puisqu’ils ne seront pas affectés par ces nouvelles mesures de protection.

Ces smartphones Android échapperont aux futures restrictions de Google sur le sideloading

À compter du 30 septembre 2026 dans plusieurs pays (Brésil, Indonésie…), pour être téléchargée en dehors du Play Store, une application devra être enregistrée auprès d’un développeur vérifié. Cette nouvelle mesure de protection entrera ensuite en vigueur mondialement, au cours de l’an prochain.

Une catégorie de smartphones Android fera toutefois exception : celle des appareils fonctionnant sous LineageOS. C’est ce que vient de déclarer dans un article de blog l’équipe derrière cette version modifiée (ou ROM custom) d’Android. En effet, comme le rappellent nos confrères d'Android Authority, LineageOS n’est pas soumis à ces nouvelles restrictions puisqu’il n’inclut pas les Services Mobiles Google (GMS), dont font partie le Play Store et les Services Google Play.

Pour le moment, le système de vérification prend la forme d’un composant distinct. Mais l’équipe rassure ses utilisateurs : même si la firme de Mountain View venait à l’intégrer directement aux Services Google Play, LineageOS n’aurait qu’à désactiver la fonctionnalité inhérente – comme il l’a déjà fait par le passé pour d’autres options. Partageant les craintes sur un potentiel monopole de Google sur la distribution des applications Android, l’équipe a signé la pétition Keep Android Open.