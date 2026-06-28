Ce badge télépéage est gratuit pendant 12 mois grâce à cette offre exclusive

À l'approche des vacances d'été, l'opérateur Fulli vous permet de passer les péages plus rapidement sur l'autoroute, et de manière gratuite, grâce à une promotion sur son offre Nomade.

Peages
Crédits : 123RF

Le badge télépéage est un accessoire bien pratique pour gagner du temps quand on emprunte l'autoroute, qu'il s'agisse de trajets réguliers ou plus occasionnels, comme pour les vacances d'été. Certains conducteurs peuvent estimer que cela ne vaut pas vraiment le coup d'investir dans un tel appareil pour seulement quelques trajets à l'année, mais ils devraient changer d'avis avec la nouvelle offre promotionnelle proposée par Fulli, l'un des leaders du secteur en France.

Avec Fulli Nomade, vous pouvez voyager sur toutes les autoroutes en France, ainsi qu'en Espagne et au Portugal. Actuellement, les frais de mise en service, qui s'élèvent d'habitude à 11 euros, sont offerts. Les frais de gestion mensuels à 1,90 euro par mois deviennent quant à eux gratuits pour une durée d'un an. Une fois ces 12 mois passés, vous ne les paierez que lorsque vous utilisez votre badge télépéage. Si vous n'en avez pas l'utilité, il ne vous coûte donc rien.

Essayez le badge télépéage Fulli Nomade sans rien payer pendant un an

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. En renseignant le code PHON26 lors de votre commande, les lecteurs de PhonAndroid bénéficient de deux avantages exclusifs par rapport aux autres utilisateurs :

  • Les frais de livraison sont également offerts, vous faisant économiser 4,90 euros. Puisque les frais de mise en service et de gestion pour les 12 premiers mois sont déjà gratuits, le badge télépéage Fulli Nomade ne vous coûte donc absolument rien pendant une année complète.
  • Deux crédits à utiliser sur l'application Fizzer, qui permet de créer des cartes postales personnalisées. Vous pourrez donc envoyer deux cartes postales de vos vacances à vos proches gratuitement en souscrivant à Fulli Nomade.

Des frais de 10 euros sont appliqués en cas d'inutilisation de votre badge pendant 24 mois consécutifs, mais l'offre est sans engagement et peut être résiliée sans frais, vous ne prenez donc aucun risque à l'essayer. Le badge télépéage Fulli Nomade permet le passage sans arrêt à 30 km/h sur les voies dédiées « t » et « t30 » et fonctionne aussi sur les autoroutes à flux libre. Il est également utile pour obtenir l'accès à plus de 900 parkings.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour éviter les longues files d’attente sur les péages d'autoroute et ne plus avoir à vous arrêter pour sortir la carte bancaire à chaque fois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Fulli.


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