Bon plan Sony WF-1000XM6 : les excellents écouteurs à réduction de bruit passent sous les 245 €

Sortis récemment, les Sony WF-1000XM6 profitent déjà d’une baisse de prix importante sur Amazon. Le site les propose en effet à 244,65 € au lieu de 299 €. Avec leur excellente réduction de bruit active, le Hi-Res audio, ou encore leur autonomie confortable, les nouveaux écouteurs haut de gamme deviennent plus abordables.

Sony WF-1000XM6

Sony a renouvelé ses écouteurs true wireless premium il y a seulement quelques mois. Les WF-1000XM6 sont disponibles depuis février 2026 au prix conseillé de 299 €, mais Amazon propose déjà une grosse remise sur cette référence parmi les plus appréciées du marché.

Les écouteurs sont actuellement affichés à 244,65 € au lieu de 299 €, soit 54,35 € d’économie sur le prix conseillé. Cela représente une réduction d’un peu moins de 20%. Cette offre concerne le coloris Argent Platine. Le produit est vendu et expédié par Amazon UK. Les frais d’importation sont déjà inclus dans le prix d’achat. La livraison à votre adresse ou en point relais est donc gratuite et sans frais supplémentaires.

Pour des écouteurs haut de gamme aussi récents, c’est une baisse de prix non négligeable. Les Sony WF-1000XM6 viennent prendre la relève des WF-1000XM5, déjà réputés pour leur réduction de bruit, mais Sony a revu plusieurs éléments importants, dont le traitement audio, les micros, le confort, ainsi que la qualité d’appel.

Sony WF-1000XM6 : la réduction de bruit s'améliore encore

Les WF-1000XM6, tout comme leurs prédécesseurs, figurent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Malgré les belles prestations des XM5, Sony a amélioré la réduction de bruit de 25 %. Les écouteurs disposent de deux processeurs : le nouveau HD Noise Cancelling Processor QN3e dédié à la réduction de bruit, qui seconde le processeur intégré V2 déjà présent sur la génération précédente. Ce dernier s’occupe du traitement musical, et passe par ailleurs au 32 bits contre 24 bits auparavant.

Sony a également intégré quatre microphones par écouteur. L’objectif est de mieux filtrer les bruits de transport, les conversations proches ou l’agitation d’un café, sans trop affecter la qualité de son. Chaque écouteur utilise un transducteur de 8,4 mm, avec prise en charge des codecs SBC, AAC, LDAC et LC3.

Le LDAC est un atout pour les utilisateurs Android qui veulent profiter d’un flux audio plus riche. Le LC3 quant à lui prépare le terrain pour les usages liés au Bluetooth LE Audio. Les nouveaux écouteurs Sony sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth 5.3 et la connexion multipoint pour basculer facilement entre deux appareils.

Pour la partie logicielle, Sony mise toujours sur son application Sound Connect. Vous y trouverez différentes fonctionnalités, y compris un égaliseur 10 bandes, le DSEE Extreme et le 360 Reality Audio.

Enfin, l’autonomie des WF-1000XM6 monte jusqu’à 8 heures avec ANC, et jusqu’à 24 heures au total avec le boîtier. Les écouteurs sont également certifiés IPX4, ce qui veut dire qu’ils sont résistants à la transpiration et aux projections d’eau, notamment sous une petite pluie.


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