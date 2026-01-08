Le PC Portable ASUS Gaming V16 avec RTX5050 chute à moins de 700 € pendant les soldes, c’est une affaire !

Les soldes d’hiver continuent avec de nouvelles offres qui vont intéresser à coup sûr un grand nombre d’entre vous. C’est le cas du ASUS Gaming V16 qui plaira aux amateurs de jeu vidéo qui cherchent un PC portable performant et pas cher.

Trouver un bon ordinateur portable Gaming pas cher, ça relève de l’exploit. Alors pour augmenter ses chances de trouver la perle rare, il faut faire des recherches approfondies au moment des grosses périodes de promotion. C’est bien sûr le cas des soldes d’hiver qui viennent tout juste de commencer. Nous avons cherché pour vous sur tous les sites français et nous sommes tombés sur un modèle avec un excellent rapport performances-prix : le PC Portable Gamer ASUS Gaming V16.

Pour le trouver, ça se passe sur le site de Cdiscount. En effet, l’ASUS Gaming V16 avec RTX 5050, Intel Core 5 210H, 16 Go de RAM et un SSD de 512Go est normalement en vente pour 999,99 €. Mais à l’occasion des soldes d’hiver, Cdiscount baisse le prix de 300 euros. Vous pourrez donc vous l’offrir pour seulement 699,99 €. C’est un prix très intéressant au vu de sa fiche de specs. On vous explique tout.

ASUS Gaming V16 : le PC portable Gaming pas cher et performant

Sous le capot du PC portable ASUS Gaming V16, on trouve un processeur 8 cœurs Intel Core 5 210H avec une vitesse maximale en mode Turbo de 4.8 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM DDR5 (que vous pourrez doubler si vous le souhaitez grâce à un emplacement libre) et un disque dur SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go.

Enfin, la carte graphique est une NVIDIA GeForce RTX 5050 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6. Il s’agit donc d’une configuration équilibrée et performante qui vous permettra de jouer dans de bonnes conditions à des jeux récents.

Pour l’écran, il s’agit d’une grande dalle IPS de 16 pouces avec une résolution WUXGA (1920×1200 pixels). Avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous aurez un rendu fluide et réactif, parfait pour les jeux vidéo.

Pour la connectivité, on profite du WiFi 6 et du Bluetooth 5.3. Et pour la connectique, on trouve 1 port HDMI 2.1 FRL, 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 1 et 1 prise 3.5mm Combo Audio Jack.