Nvidia met ses cartes graphiques à jour et corrige pas mal de bugs, installez vite les nouveaux pilotes

Nvidia publie la dernière version de ses pilotes pour cartes graphiques. En plus d'ajouter le DLSS 4 à plusieurs jeux, ils corrigent des bugs pénibles qui empêchaient parfois de jouer.

On ne pense pas forcément à mettre ses pilotes à jour. Pourtant plusieurs composants de notre PC en ont besoin. Carte-mère, processeur, carte réseau… Même le clavier et la souris en bénéficient. En revanche, il y a un élément que les joueurs n'oublient jamais : la carte graphique. Qu'elle soit estampillée Nvidia, AMD ou Intel, installer le dernier pilote en date permet d'ajouter la prise en charge de nouveaux jeux tout en améliorant la stabilité des anciens.

C'est pourquoi il est recommandé de lancer la mise à jour dès qu'elle est disponible. Nvidia vient justement de déployer les pilotes 581.57 Game Ready, qui comme leur nom l'indiquent sont centrés sur le jeu vidéo. En plus d'activer le DLSS 4 pour plusieurs jeux dont ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds, 2 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ils corrigent des bugs assez gênants pour qui était impacté.

Les derniers pilotes pour cartes graphiques Nvidia mettent fin à plusieurs bugs pénibles

D'abord, l'overlay Steam ne causera plus de soucis de stabilité. Ensuite, vous pouvez dire adieu aux artéfacts graphiques lorsque vous lancez l'excellent Clair Obscur Expedition 33 une fois votre PC sorti de veille. Enfin, les amateurs du jeu de stratégie Total War Warhammer 3 seront ravis d'apprendre que les récents problèmes de corruption graphiques appartiennent désormais au passé.

Lire aussi – Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 chute enfin en France, certains modèles tombent même sous le tarif conseillé

Ce ne sont pas les seuls bugs auxquels s'attaquent les drivers. Vous pouvez retrouver la liste complète des correctifs et le lien de téléchargement direct sur la page dédiée aux pilotes Nvidia 581.57 Game Ready. Ils sont disponibles pour les cartes graphiques des séries suivantes :

Titan

GeForce 700

GeForce 900

GeForce 10

GeForce 16

GeForce RTX 20

GeForce RTX 30

GeForce RTX 40

GeForce RTX 50

Rappelons que vous pouvez aussi passer par l'application Nvidia, anciennement appelé GeForce Experience. Nous vous recommandons d'ailleurs d'utiliser ce programme dans la mesure où il facilite à la fois l'installation des pilotes et l'optimisation des jeux.