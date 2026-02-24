Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut désormais s'imposer sur la partie CPU.

RTX 5050
Crédit : Nvidia

Nvidia ne veut plus se contenter des GPU dédiés. L'entreprise va lancer cette année sa première puce pour PC portable, un SoC regroupant à la fois le CPU et le GPU. Avec ce composant, les Verts cherchent à concurrencer les Snapdragon de Qualcomm. Une telle puce pourrait permettre aux laptops sous Windows d'offrir des performances et une autonomie au niveau de celles des MacBook d'Apple équipés des puces M.

Selon les informations du Wall Street Journal, des PC portables des marques Lenovo et Dell seront équipés de la puce Nvidia plus tard cette année. D'autres fabricants devraient également se fournir le fameux SoC auprès de Nvidia pour leurs produits. Les constructeurs espèrent que le composant va les aider à concevoir des PC plus légers, plus fins et plus endurants. Les premières annonces officielles pourraient avoir lieu dès le premier semestre 2026.

Les PC portables sous SoC Nvidia vont coûter cher

Pour réaliser cette puce, Nvidia s'appuie sur l'architecture ARM, incontournable et déjà exploitée par Apple et Qualcomm pour la conception de leurs propres SoC. La firme s'est aussi associée à MediaTek, qui est justement habitué à travailler avec les architectures ARM. MediaTek développe en effet des puces ARM pour smartphones, souvent d'entrée ou de milieu de gamme. Un accord a aussi été trouvé avec Intel, qui apporte son expertise sur la partie CPU, tandis que Nvidia se concentre sur le GPU et l'IA.

Nvidia a déjà conçu des puces pour la Nintendo Switch et des tablettes Surface de Microsoft. Mais s'aventurer sur le segment des PC portables ets un nouveau défi. Nvidia sera forcément attendu au tournant sur les performances en jeu, qui restent encore un point faible des puces de Qualcomm. D'un point de vue logiciel, la compatibilité de Windows avec ARM s'est largement améliorée au cours des dernières années, mais un travail de prise en charge des applications va tout de même devoir être consenti.

Les PC portables avec puce Nvidia seraient vendus entre 1 000 à 1 500 dollars US hors taxe, visant donc le segment premium.


