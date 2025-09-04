Nvidia pourrait cesser de vendre ces cartes graphiques RTX 50 très bientôt, voici pourquoi

Selon une source généralement bien informée, Nvidia va retirer de la vente plusieurs de ses cartes graphiques RTX 50. Il y a bien sûr une bonne raison à ça et c'est plutôt une bonne nouvelle.

La pénurie de cartes graphiques est derrière nous. Après un lancement chaotique, comme toujours malheureusement, les dernières cartes graphiques de chez Nvidia sont facilement accessibles. Du moment que vous avez le budget pour les modèles les plus performants bien sûr. Les RTX 50 se déclinent désormais en 8 versions, de l'abordable RTX 5050 à la surpuissante, mais chère, RTX 5090. Des modèles estampillés “Ti” viennent compléter la gamme.

Cette famille pourrait cependant connaître un grand chamboulement dans peu de temps. D'après le média chinois MLID, Nvidia préparerait le retrait de 3 de ses cartes graphiques RTX 50. Une fois la décision actée, il sera encore possible de les acheter jusqu'à épuisement des stocks. Mais pourquoi l'entreprise ferait-elle ça ? Si vous suivez un peu l'actualité du secteur, vous connaissez la réponse puisque c'est loin d'être la première fois qu'une telle situation aurait lieu.

Pourquoi Nvidia retirerait de la vente certaines cartes graphiques RTX 50

Toujours d'après MLID, Nvidia va dévoiler les RTX 5070, RTX 5070 Ti et RTX 5080 dans leur version SUPER. En conséquence, les modèles de base seraient retirés du marché pour laisser la place à leurs versions améliorées. Cela pourrait arriver très vite : dès octobre 2025. La rumeur s'accompagne de nombreuses informations techniques ainsi que du prix supposé des nouvelles cartes graphiques.

En résumé, nous pouvons nous attendre à ceci :

RTX 5070 SUPER : 18 Go de mémoire GDDR7, 6 400 cœurs CUDA, entre 8 et 12 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 5070.

: 18 Go de mémoire GDDR7, 6 400 cœurs CUDA, entre 8 et 12 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 5070. RTX 5070 Ti SUPER : 24 Go de mémoire GDDR7, 8 960 cœurs CUDA, entre 7 à 11 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 5070 Ti.

: 24 Go de mémoire GDDR7, 8 960 cœurs CUDA, entre 7 à 11 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 5070 Ti. RTX 5080 SUPER : 24 Go de mémoire GDDR7, 10 752 cœurs CUDA, entre 9 et 16 % de performances supplémentaires par rapport à la RTX 5080.

Si le nombre de cœurs CUDA ne change pas, la mémoire vidéo bondit sur tous les modèles en franchissant la barre des 16 Go. En ce qui concerne les prix, ils seraient les mêmes que pour les versions retirées de la vente. Gagner en puissance sans payer plus, voilà une rumeur que l'on espère voir se concrétiser. D'autant que cela devrait mécaniquement faire baisser le tarif des RTX 5070, RTX 5070 Ti et RTX 5080 encore en circulation. Tout le monde serait gagnant.