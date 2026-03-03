La 6G se prépare plus vite que prévu avec une alliance historique

La 6G se rapproche à grands pas. Les principaux acteurs mondiaux des télécoms veulent accélérer son arrivée. Une nouvelle alliance pourrait changer le calendrier prévu de son lancement.

Alors que la 5G n’est pas encore totalement déployée, la 6G fait déjà l’objet de nombreux travaux. Depuis deux ans, les annonces se multiplient dans les laboratoires et chez les fabricants d’équipements réseau. En 2025, des chercheurs américains, chinois et hongkongais ont présenté une puce capable d’atteindre 100 Gb/s. Ce débit dépasse largement les 10 Gb/s théoriques des réseaux actuels. Pour y parvenir, ils ont repensé l’architecture des composants internes. Ces résultats ont été obtenus en environnement contrôlé. Ils montrent toutefois que la technologie progresse plus vite que prévu.

Les industriels ne veulent pas rater cette transition. Samsung a déjà confirmé travailler activement sur la 6G. Le constructeur participe à des forums internationaux afin de définir les futures normes. Des opérateurs comme Verizon ou Orange planchent aussi sur les infrastructures nécessaires. Plusieurs démonstrations ont validé la faisabilité de débits très élevés. Jusqu’ici, la majorité des estimations tablaient sur un lancement commercial autour de 2030. Mais une annonce récente pourrait accélérer ce calendrier.

See how we're building the pathway to #6G at #MWC26: •Global 6G coalition with 2029 rollout

•Industry-leading Qualcomm X105 5G modem

•AI-driven Qualcomm #Dragonwing RAN

•New Wi-Fi 8 portfolio

•Personal AI with @Snapdragon Wear Elite

•AI-driven factory ops with @Siemens — Qualcomm (@Qualcomm) March 2, 2026

Qualcomm annonce une coalition mondiale pour commercialiser la 6G dès 2029

Qualcomm a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour officialiser la création d’une vaste coalition internationale. L’entreprise vise une commercialisation de la 6G à partir de 2029. De nombreux acteurs participent à cette alliance, dont Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia et Ericsson. Des opérateurs majeurs comme T-Mobile, NTT Docomo et Reliance Jio sont également impliqués. La firme précise que le groupe travaillera sur les réseaux, les appareils compatibles et les infrastructures cloud. Les membres contribueront aussi aux organismes de normalisation. Des équipements et réseaux précommerciaux pourraient être lancés dès 2028.

Au-delà des débits, la 6G doit introduire de nouvelles capacités. Qualcomm indique que le réseau intégrera des fonctions de détection directement dans son architecture. Grâce aux signaux radio, il pourra analyser son environnement en temps réel. Le système serait capable d’identifier des objets, des mouvements ou des anomalies. Cette technologie pourrait servir à surveiller le trafic routier ou détecter des drones. Elle promet également une latence plus faible et une meilleure efficacité énergétique. Avec cette alliance mondiale, son arrivée commerciale pourrait intervenir plus tôt que les prévisions initiales.