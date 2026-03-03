DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra parfaite pour le vlogging est à moins de 300 €, vite !

DJI s’est imposée comme la meilleure marque de produits pour filmer sans se ruiner. Drone, caméra d’action, stabilisateur à main, le géant chinois excelle dans tous les domaines. En ce moment, vous pouvez trouver la mini caméra stabilisée DJI Osmo Pocket 3 en promotion sur AliExpress.

Si vous cherchez un appareil pour filmer de belles images même en étant un parfait novice ? Il n’y a pas meilleur choix qu’une mini caméra stabilisée. Ces produits compacts sont bourrés de technologies pour vous offrir un résultat bluffant en toutes circonstances. DJI propose ainsi l’excellente DJI Osmo Pocket 3 qui est actuellement en promotion sur AliExpress.

Lancée au prix de vente conseillé de 539 €, cette caméra est disponible sur AliExpress pour 336,71 euros. Et en ajoutant le code promo SSPHA40, vous obtenez 40 € de remise dès 329 € d'achat. Le prix final passe donc à seulement 296,71 euros, soit une baisse de prix de plus de 240 euros comparé à son tarif de lancement ! En plus, la livraison est gratuite depuis la France. Vous pourrez donc en profiter rapidement.

Pourquoi choisir la caméra DJI Osmo Pocket 3 ?

La DJI Osmo Pocket 3 est une mini caméra stabilisée mécaniquement sur 3 axes. Elle vous permet donc de filmer de façon très fluide même quand vous êtes en mouvement pour faire des plans magnifiques même dans des conditions complexes. C’est aussi un modèle parfaitement adapté pour tourner des vlogs très simplement.

La DJI Osmo Pocket 3 filme avec un puissant capteur CMOS 1 pouce capable de filmer à 4K à 120 images par seconde. Pour voir ce que vous filmez, vous avez un petit écran rotatif intégré de 2 pouces ou bien vous pouvez aussi connecter votre smartphone pour avoir un retour en temps réel sur un plus grand écran.

Cette caméra bénéficie également des technologies présentes sur ses drones par exemple comme l'ActiveTrack 6.0 qui permet de suivre automatiquement un sujet ou un visage. Avec son format minuscule qui tient dans une poche, la DJI Osmo Pocket 3 est un concentré de technologies toujours à disposition pour filmer vos moments de vie au quotidien.