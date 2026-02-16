Ce mod hilarant de GTA 5 réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go… mais pas sans quelques sacrifices

Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la taille de nos jeux a littéralement explosé ces dernières années. Aussi, un modder a eu l'idée de réduire, par tous les moyens possibles, la taille de GTA 5 sur PC. Mais alors, vraiment tous les moyens possibles.

La communauté GTA est en effervescence ces jours-ci. La sortie du sixième jeu de la saga culte approchant, il devient de plus en plus difficile pour les joueurs d'attendre le jour fatidique. Aussi, certains se lancent dans des projets plus ou moins farfelus pour prendre leur mal en patience. Nous vous parlions la semaine dernière d'un portage du tout premier GTA pour le Steam Deck. Pas certain que le projet du jour vous donne très envie de le lancer.

Une équipe de modding s'est attaquée à l'un des gros problèmes de l'ère actuelle du gaming : la taille des jeux. Aujourd'hui, il n'est plus rare, pour ne pas dire systématique, de voir les gros AAA dépasser allégrement les 100 Go, ce qui, pour les connexions WiFi les plus faibles, est un véritable calvaire à télécharger. Avec ses 120 Go au compteur, GTA V ne fait pas exception à la règle. Et si l'on vous disait qu'il est théoriquement possible de faire chuter ce chiffre à seulement 2,5 Go ?

GTA 5 peut peser 2,5 Go à condition de le rendre proprement injouable

Vous ne rêvez pas, l'image ci-dessus provient bel et bien de GTA V. Comme on pouvait s'y attendre, la taille gargantuesque du jeu n'est pas simplement une lubie de Rockstar souhaitant montrer ses gros bras : c'est l'espace nécessaire pour contenir toutes les missions, textures, sons, bref tout ce qui fait le jeu ce qu'il est… et ce que les modders derrière le projet ont dû retirer pour atteindre les 2,5 Go.

Cette nouvelle version a donc été amputée de portions entières de la map, de missions et surtout d'un bon nombre d'éléments graphiques pour obtenir ce résultat. Le résultat étant certes une taille drastiquement réduite, mais surtout un jeu qui ne ferait même pas pâlir un titre sorti sur PS1. L'internaute ayant partagé le projet n'a pas daigné accompagner son post d'un lien de téléchargement, ce qui, très franchement, est probablement une bonne idée de sa part.