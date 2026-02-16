Ce mod hilarant de GTA 5 réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go… mais pas sans quelques sacrifices

Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la taille de nos jeux a littéralement explosé ces dernières années. Aussi, un modder a eu l'idée de réduire, par tous les moyens possibles, la taille de GTA 5 sur PC. Mais alors, vraiment tous les moyens possibles.

gta 5 mod atroce

La communauté GTA est en effervescence ces jours-ci. La sortie du sixième jeu de la saga culte approchant, il devient de plus en plus difficile pour les joueurs d'attendre le jour fatidique. Aussi, certains se lancent dans des projets plus ou moins farfelus pour prendre leur mal en patience. Nous vous parlions la semaine dernière d'un portage du tout premier GTA pour le Steam Deck. Pas certain que le projet du jour vous donne très envie de le lancer.

Une équipe de modding s'est attaquée à l'un des gros problèmes de l'ère actuelle du gaming : la taille des jeux. Aujourd'hui, il n'est plus rare, pour ne pas dire systématique, de voir les gros AAA dépasser allégrement les 100 Go, ce qui, pour les connexions WiFi les plus faibles, est un véritable calvaire à télécharger. Avec ses 120 Go au compteur, GTA V ne fait pas exception à la règle. Et si l'on vous disait qu'il est théoriquement possible de faire chuter ce chiffre à seulement 2,5 Go ?

Sur le même sujet — GTA 6 : cette décision de Rockstar pourrait vous faire attendre encore un peu plus avant de mettre la main sur le jeu

GTA 5 peut peser 2,5 Go à condition de le rendre proprement injouable

Vous ne rêvez pas, l'image ci-dessus provient bel et bien de GTA V. Comme on pouvait s'y attendre, la taille gargantuesque du jeu n'est pas simplement une lubie de Rockstar souhaitant montrer ses gros bras : c'est l'espace nécessaire pour contenir toutes les missions, textures, sons, bref tout ce qui fait le jeu ce qu'il est… et ce que les modders derrière le projet ont dû retirer pour atteindre les 2,5 Go.

Cette nouvelle version a donc été amputée de portions entières de la map, de missions et surtout d'un bon nombre d'éléments graphiques pour obtenir ce résultat. Le résultat étant certes une taille drastiquement réduite, mais surtout un jeu qui ne ferait même pas pâlir un titre sorti sur PS1. L'internaute ayant partagé le projet n'a pas daigné accompagner son post d'un lien de téléchargement, ce qui, très franchement, est probablement une bonne idée de sa part.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce bug agaçant sur YouTube fait disparaître les commentaires des vidéos

Un bug étrange touche actuellement YouTube sur ordinateur. Les commentaires disparaissent soudainement sous certaines vidéos, sans explication claire. De nombreux utilisateurs signalent le problème depuis plusieurs jours. YouTube multiplie les…

L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Certaines fonctionnalités intégrées à Android sont tellement utilisées qu’elles finissent par devenir des applications à part entière. Cela a été le cas pour l’application Météo, et Google s’apprête à réitérer…

Installez la dernière mise à jour de Windows 11, elle corrige ces deux bugs insupportables

Microsoft confirme dans une note de mise à jour avoir corrigé deux bugs particulièrement pénibles lors du dernier Patch Tuesday. N’oubliez pas de l’installer si vous êtes concerné. Un autre…

L’homme qui a créé les consoles Sega de votre enfance est mort

Hideki Sato, ancien PDG de Sega et créateur de ses consoles les plus célèbres, vient de décéder. Il a grandement participé à la popularisation du jeu vidéo dans son ensemble….

D’après Microsoft, l’IA va remplacer les cadres et employés de bureau dans moins de 2 ans

L’intelligence artificielle pourrait bouleverser le monde du travail bien plus vite que prévu. Le patron de Microsoft AI estime que la plupart des emplois de bureau seront automatisés d’ici 18…

IA

iOS 27 : l’autonomie de votre iPhone devrait être meilleure, même s’il n’est plus tout jeune

Apple est en train de développer le prochain changement de version de son système d’exploitation : iOS 27. Si sa conception se déroule principalement sous le signe de l’IA, cette…

Samsung Galaxy S26 : fenêtre de sortie, prix, fiche technique… Le point sur les toutes les rumeurs et les informations confirmées

Dans un marché tendu, Samsung renouvelle sa gamme premium avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces modèles valent-ils le coup ? Design, performances, autonomie, photo, on fait le…

Comment les VPN évoluent pour offrir une protection renforcée contre les menaces en ligne

Ces dernières années, les VPN ont évolué bien au-delà de leurs fonctionnalités d’origine, face aux nombreux défis liés à la sécurité en ligne. Comment deviennent-ils des alliés de poids pour…

Protocole WireGuard : fonctionnement, avantages et VPN compatibles

WireGuard est un protocole VPN moderne reconnu pour sa rapidité, sa stabilité et sa légèreté. Il est aujourd’hui largement adopté par les VPN pour améliorer les performances des connexions sécurisées….

Pragmata : prix, date de sortie, scénario… Tout ce qu’il faut retenir en 5 minutes du jeu de Capcom

Pragmata fait partie des titres les plus attendus de 2026, et témoigne de la bonne forme actuelle de son éditeur Capcom. Prévu pour sortir deux mois après Resident Evil Requiem,…