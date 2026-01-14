Après la crise de la RAM, préparez-vous à la pénurie de SSD

Les serveurs d'IA nécessitent des besoins gargantuesques de composants informatiques. Une crise de la RAM et des GPU s'est déjà enclenchée, qui devrait bientôt être suivie par une pénurie de solutions de stockage SSD pour le grand public.

Monter un nouveau PC risque de devenir une tâche très difficile, ou tout du moins extrêmement coûteuse, dans les mois à venir. L'industrie connaît déjà une importante pénurie de RAM, qui touche bien sûr les barrettes elles-mêmes (Micron a même décidé de retirer sa marque Crucial du marché), mais aussi les autres composants qui nécessitent de la mémoire, et notamment les GPU. Et c'est désormais autour du stockage de souffrir, avec une situation qui ne devrait qu'empirer pour le segment des SSD.

Les analystes de Citi tirent la sonnette d'alarme. Ils font savoir que la pénurie mondiale d'approvisionnement en mémoire NAND devrait s'intensifier encore, causée par la demande titanesque du secteur de l'IA. Ils estiment que 1 152 To de mémoire NAND SSD supplémentaires seront nécessaires par système serveur Vera Rubin pour prendre en charge les opérations ICMS (Inference Context Memory Storage) de NVIDIA. En partant du principe que 30 000 unités de serveurs Vera Rubin seront livrées en 2026, et 100 000 unités en 2027, on atteint une demande de NAND qui atteindrait donc les 34,6 millions de To en 2026 et les 115,2 millions de To en 2027. Le tout, seulement pour alimenter la technologie ICMS de Nvidia.

RAM, GPU, SSD, l'IA fait exploser le prix des composants

Citi précise que cela représente 2,8 % de la demande mondiale prévue de mémoire NAND en 2026 et 9,3 % en 2027. Comme pour la RAM, l'offre risque de ne pas être en mesure de répondre à la demande, ce qui va entraîner une rarification des composants et une hausse des prix. Les entreprises vont avoir plus de difficultés à se fournir, et les consommateurs vont trinquer. S'équiper en SSD va coûter plus cher, et les produits qui embarquent une grande quantité de stockage (smartphones, PC portables, SSD externes) risquent de voir leurs tarifs augmenter.

Si vous comptez acheter un SSD dans un avenir proche, c'est peut-être le bon moment pour investir. On a vu avec la RAM que les prix peuvent monter très vite.