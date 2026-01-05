La pénurie de RAM frappe de plein fouet les cartes graphiques : les stocks chutent, le rationnement débute

L’explosion des prix des composants informatiques n’est pas la seule conséquence de la crise de la RAM. Des revendeurs tirent à leur tour la sonnette d’alarme, plusieurs indices montrant que les fournisseurs commencent déjà à rationner les cartes graphiques, au Japon comme en Europe.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’industrie de la RAM est en forte tension depuis quelques semaines, s’enfonçant dans un cercle vicieux entre pénurie et flambée des prix record : les puces DDR5 de 16 Go ont par exemple connu une hausse de 450 % en trois mois fin 2025, favorisant l’émergence d’un marché noir où les kits se vendent parfois à 2 000 €.

La coupable ? La demande insatiable des serveurs IA – un segment en pleine expansion et plus lucratif. Cette situation dramatique – au point que Samsung s’inquiète pour ses prochains smartphones de la gamme Galaxy S26 – crée une réaction en chaîne : le prix de différents composants s’envole, notamment celui des disques durs, les composants NAND équipant les SSD ayant vu leur prix bondir de 246 % en un an d’après un représentant de Kingston. Mais ce n’est pas la seule conséquence : les cartes graphiques commencent déjà à être rationnées.

Le rationnement des cartes graphiques a commencé

Cette flambée des prix de la RAM affecte aussi les GPU. Nvidia a par exemple revu sa logistique en ne livrant plus la VRAM avec ses puces graphiques aux fabricants, les obligeant à s’approvisionner eux-mêmes. Cette crise touche principalement les modèles haut de gamme, souvent dotés de 16 Go (ou plus) de mémoire GDDR7 et se répercute sur la disponibilité des composants.

Sur Reddit, un internaute se présentant comme un revendeur européen de pièces de PC a partagé l’e-mail que lui aurait envoyé son fournisseur – probablement d’origine allemande à en juger par sa signature. Il y est indiqué que Gb2753 ne peut plus commander que cinq unités maximum par modèle de carte graphique Nvidia RTX 5070. Quant aux RTX 5070 Ti et modèles supérieurs (5080 et 5090), elles sont totalement indisponibles. Pour seule justification, l’e-mail précise d’emblée mais sans plus de détails : « à cause de la conjoncture actuelle du marché ».

Rien ne prouve que ce témoignage soit véridique. Toutefois, ce rationnement ne serait pas étonnant : cette situation existe déjà au Japon, comme le soulignent nos confrères de Tom’s Hardware. Elle semble même s’intensifier, certaines enseignes faisant même état d’une incertitude totale quant au futur approvisionnement de leurs stocks par leurs fournisseurs.

Cette pénurie généralisée des composants (RAM, SSD, GPU) a poussé certains revendeurs japonais à suspendre les commandes de PC juste avant Noël : un véritable coup dur, tant pour ces enseignes que pour les joueurs, la période des fêtes étant habituellement celle d’un pic d’activité pour le renouvellement du matériel informatique. La seule solution pour les utilisateurs est malheureusement d’attendre que la tempête passe.