Bon plan Nothing Phone (3) : le smartphone est à petit prix pour les Soldes !

Sorti il y a moins d’un an, le Nothing Phone (3) est un smartphone puissant qui ne manque pas d’atouts. Habituellement en vente à 849 € dans un pack avec une montre connectée CMF Watch 3 Pro, la Fnac et Darty l'affichent actuellement à 549 € seulement ! 

Pack Smartphone Nothing Phone 3

Le top départ des soldes d’été 2026 est lancé ! Du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet inclus, les prix cassés seront au rendez-vous. Et cette année encore, le marathon de bons plans commence sur les chapeaux de roues. Vous cherchez un smartphone puissant et pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous.

La Fnac et Darty proposent actuellement un pack contenant l’excellent Nothing Phone (3) et la montre connectée CMF Watch 3 Pro à 549 € seulement sachant que le smartphone seul coûte normalement est sorti à 849 €. C’est donc une excellente affaire !

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone (3) et de la CMF Watch 3 Pro ?

Nothing s’est faite connaître en proposant des smartphones au design décalé, mais à la fiche technique irréprochable. Le Nothing Phone (3) ne fait pas exception. Ce modèle adopte le look transparent qui a fait la renommée de la marque anglaise, tout en se dotant de caractéristiques avancées.

À l’arrière du smartphone, l’interface Glyph évolue puisqu’avec la Glyph Matrix, vous pouvez dorénavant voir l’heure, les notifications reçues et plus encore.

Côté écran, le Nothing Phone (3) embarque une magnifique dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à son pic de luminosité de 4 500 nits, vous pouvez utiliser votre smartphone en extérieur sans être gêné par le soleil.

Sous le capot, ce smartphone est doté d’une puissante puce huit cœurs Snapdragon 8S Gen 4 associée à 12 Go de RAM. Vous dispose aussi d’un espace de stockage de 256 Go pour conserver vos précieux contenus directement sur votre smartphone. Avec cette configuration, cous profitez d’une expérience fluide qui reste agréable, même en cas d’usage intensif.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Nothing Phone (3) est équipé de trois capteurs de 50 MP à l’arrière, à savoir un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec périscope qui offre un zoom optique 3x. Le capteur selfie est également un objectif grand angle de 50 MP. Enfin, avec sa batterie XXL de 5150 mAh, vous pouvez utiliser votre smartphone toute la journée sans avoir peur de tomber en rade.

Dans ce pack en promotion sur la Fnac et Darty, vous avez aussi une montre connectée CMF Watch 3 Pro de Nothing. Ce modèle permet d’effectuer le suivi quotidien de votre santé à travers des mesures avancées comme le taux d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, le niveau de stress ou encore le suivi du sommeil. Vous pouvez aussi surveiller vos activités sportives avec précision grâce à la prise en charge de 131 sports différents.


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