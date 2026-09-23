Nothing Headphone (a) : le casque sans fil avec réduction de bruit active passe à moins de 115 €, vite !

Après avoir réussi à devenir un constructeur de smartphones de premier plan, la marque Nothing s’est diversifiée en proposant des écouteurs sans fil et des casques à réduction de bruit active. Sorti cette année, le Nothing Headphone (a) propose déjà de base un excellent rapport qualité-prix. Et en promotion, c’est encore plus flagrant. On vous explique tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L’année dernière, la marque Nothing a surpris tout le monde en sortant un très réussi casque sans fil à réduction de bruit active. Avec son iconique design semi-transparent et ses caractéristiques haut de gamme, le Nothing Headphone (1) est tout de suite devenu un sérieux concurrent des marques de référence comme Sony, Bose ou même Apple. Mais avec un prix de lancement de presque 300 euros, ce modèle très réussi n’était pas accessible pour tout le monde.

La marque britannique a donc décidé d’élargir sa gamme en sortant le Nothing Headphone (a). Pour ce modèle, le prix est presque deux fois moins cher que son grand frère puisque le prix de vente conseillé est de 159 euros. Et la bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez l’avoir encore moins cher sur Amazon. Le casque est en effet affiché à 128,99 euros. Et si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez utiliser le code promo FRPRIME15 qui fait baisser le prix de 15 euros supplémentaires. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 113,99 euros. En plus, cette offre est disponible sur tous les coloris. Vous pourrez donc choisir entre blanc, noir, rose et jaune.

Vous n’êtes pas membre Amazon Prime ? Ce n’est pas très grave. Vous pouvez profiter d’une offre d’essai gratuite de 30 jours qui vous permettra d’accéder à toutes les offres en cours. Vous pourrez annuler l’abonnement avant la fin de la période d’essai pour que cela ne vous coûte rien du tout.

Quels sont les avantages du casque sans fil Nothing Headphone (a) ?

Nothing ne change pas une équipe qui gagne. En effet, son casque sans fil Nothing Headphone (a) offre à la fois un look unique très réussi et un rapport qualité-prix impressionnant.

Pour moins de 115 euros en promotion, vous allez pouvoir profiter d’une efficace réduction de bruit active boostée par l’intelligence artificielle. Vous avez le choix entre 3 niveaux de réduction de bruit et le mode transparence pour être parfaitement conscient de ce qu’il se passe autour de vous sans avoir à retirer le casque de vos oreilles.

En ce qui concerne le rendu sonore, on profite de la prise en charge des codecs AAC, SBC et LDAC pour un son High Res. L’expérience utilisateur est ainsi riche et équilibrée. Enfin, l’autonomie est étonnante puisqu’on profite de pas moins de 75 heures d’utilisation avec la réduction de bruit active et jusqu’à 135 heures sans. Et en 5 minutes de charge, vous avez à nouveau 8 heures d’autonomie. Que demander de plus ?