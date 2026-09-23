Apple Watch : cette fonction clé a disparu avec watchOS 27, mais la prochaine mise à jour pourrait déjà la ressusciter

« Ça s’en va et ça revient » : désolée pour le probable ver d’oreille, mais il est de circonstance tant il pourrait s’agir d’une disparition express. Alors qu’Apple a supprimé discrètement une fonction phare des Apple Watch avec watchOS 27, la firme de Cupertino s’apprêterait déjà à la réintroduire avec une prochaine mise à jour.

Lors de sa Worldwide Developers Conference de juin dernier, Apple a détaillé les nouveautés prévues sur watchOS 27 : suivi de santé amélioré, nouveau geste introduit et fonctionnalités IA avancées ont alors été présentées. Et la keynote de rentrée a également été l’occasion pour la marque d’approfondir les évolutions apportées par la dernière version de son système d’exploitation dédié aux Apple Watch.

Ce que la firme de Cupertino s’est bien gardée de mentionner, c’est la suppression d’une fonction de multitâche phare : le sélecteur d’app. Disparition involontaire ou rétropédalage face aux premières réactions ? On l’ignore, mais il semble qu’Apple s’apprête finalement à le réintroduire avec watchOS 27.2.

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Le sélecteur d’app de l’Apple Watch ne devrait pas avoir le temps de trop vous manquer

watchOS 27 a introduit plusieurs changements du point de vue de la présentation des applications. La mise à jour a par exemple remplacé la grille en forme de « nid d’abeille » de l’écran d’accueil par une grille d’applications dynamique mettant en évidence les applications que vous êtes le plus susceptible d’ouvrir selon Siri AI.

Mais la mise à jour a également inauguré la suppression du sélecteur d’app. Pour rappel, il s’agit d’un geste très pratique permettant d’accéder rapidement aux applications les plus récemment utilisées, sans avoir à les chercher dans la grille d’applications. Celui de l’Apple Watch ne fait pas exception à la règle et s’ouvrait – jusqu’à l’arrivée de watchOS 27, donc – grâce à un double-appui sur la Digital Crown.

Toutefois, Apple pourrait faire machine arrière : l’internaute @limpless_skelly a repéré le retour du sélecteur d’app dans la bêta de watchOS 27.2. Le raccourci pour y accéder aurait également été modifié : plus de double-appui sur la Digital Crown, mais un appui prolongé sur le bas de l’écran.

Apple has brought back the App Switcher! On watchOS 26 and earlier, you could access the App Switcher by double-clicking the Digital Crown, then turning the Digital Crown to navigate through your recently used apps. You could also swipe left on an app and tap the “X” button to remove it from the App Switcher. With watchOS 27.2 beta, Apple has changed how you access it. Instead of double-clicking the Digital Crown, you now press and hold the bottom of the screen while inside an app to bring up the App Switcher, as shown in the video. — 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) September 22, 2026

Ne nous réjouissons pas trop vite pour autant : rien ne garantit qu’il survivra à la phase bêta pour arriver sur la version stable pour le moment. Il y a en revanche une fonctionnalité que la mise à jour semble avoir définitivement enterrée : Talkie-Walkie.