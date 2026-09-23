Apple Watch : cette fonction clé a disparu avec watchOS 27, mais la prochaine mise à jour pourrait déjà la ressusciter

« Ça s’en va et ça revient » : désolée pour le probable ver d’oreille, mais il est de circonstance tant il pourrait s’agir d’une disparition express. Alors qu’Apple a supprimé discrètement une fonction phare des Apple Watch avec watchOS 27, la firme de Cupertino s’apprêterait déjà à la réintroduire avec une prochaine mise à jour.  

watchOS 26 Workout Buddy

Lors de sa Worldwide Developers Conference de juin dernier, Apple a détaillé les nouveautés prévues sur watchOS 27 : suivi de santé amélioré, nouveau geste introduit et fonctionnalités IA avancées ont alors été présentées. Et la keynote de rentrée a également été l’occasion pour la marque d’approfondir les évolutions apportées par la dernière version de son système d’exploitation dédié aux Apple Watch.

Ce que la firme de Cupertino s’est bien gardée de mentionner, c’est la suppression d’une fonction de multitâche phare : le sélecteur d’app. Disparition involontaire ou rétropédalage face aux premières réactions ? On l’ignore, mais il semble qu’Apple s’apprête finalement à le réintroduire avec watchOS 27.2.

Lire aussi – Apple Watch : voici les modèles qui seront privés des nouveautés de watchOS 27 (certains vont grincer des dents)

Le sélecteur d’app de l’Apple Watch ne devrait pas avoir le temps de trop vous manquer

watchOS 27 a introduit plusieurs changements du point de vue de la présentation des applications. La mise à jour a par exemple remplacé la grille en forme de « nid d’abeille » de l’écran d’accueil par une grille d’applications dynamique mettant en évidence les applications que vous êtes le plus susceptible d’ouvrir selon Siri AI.

Mais la mise à jour a également inauguré la suppression du sélecteur d’app. Pour rappel, il s’agit d’un geste très pratique permettant d’accéder rapidement aux applications les plus récemment utilisées, sans avoir à les chercher dans la grille d’applications. Celui de l’Apple Watch ne fait pas exception à la règle et s’ouvrait – jusqu’à l’arrivée de watchOS 27, donc – grâce à un double-appui sur la Digital Crown.

Apple Watch sélecteur app
Le sélecteur d’app sur notre Apple Watch Series 10 sous watchOS 26.6 / Crédits : Phonandroid

Toutefois, Apple pourrait faire machine arrière : l’internaute @limpless_skelly a repéré le retour du sélecteur d’app dans la bêta de watchOS 27.2. Le raccourci pour y accéder aurait également été modifié : plus de double-appui sur la Digital Crown, mais un appui prolongé sur le bas de l’écran.

Ne nous réjouissons pas trop vite pour autant : rien ne garantit qu’il survivra à la phase bêta pour arriver sur la version stable pour le moment. Il y a en revanche une fonctionnalité que la mise à jour semble avoir définitivement enterrée : Talkie-Walkie.


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