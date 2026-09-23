Le chercheur en cybersécurité NightmareEclipse dévoile une nouvelle faille de Windows Defender, qui l’empêche de se mettre à jour. Avec le temps, l’antivirus devient de plus en plus obsolète.

NightmareEclipse, Chaotic Eclipse ou MSNightmare. Derrière ces pseudonymes se cachent une seule et même personne : un ancien chercheur en cybersécurité de chez Microsoft. Après son licenciement, il est parti en guerre contre son ex-employeur en divulguant des failles de sécurité de Windows Defender sans attendre le développement d’un correctif. D’habitude, une vulnérabilité est dévoilée après le déploiement de la mise à jour qui la corrige, histoire d’éviter, ou limiter, son exploitation par les pirates.

Le pire, c’est que NightmareEclipse n’hésite pas à publier les détails de la faille et la manière de s’en servir sur GitHub, un site accessible à tous. Sa dernière trouvaille en date : BigDiskBuster (la page GitHub n’existe plus), qui fait de l’antivirus Windows Defender un programme de plus plus obsolète. Son fonctionnement est plutôt original puisqu’il ne s’attaque pas à Defender lui-même, mais à l’espace disque disponible sur votre ordinateur. On vous explique.

Une faille peut empêcher Windows Defender de se mettre à jour

Quand Defender se met à jour, il a besoin de place sur le stockage PC afin d’y mettre les fichiers nécessaires. BigDiskBuster attend alors que la mise à jour démarre et crée immédiatement de nombreux fichiers temporaires invisibles pour occuper l’espace. L’antivirus ne peut pas se mettre à jour et retente sa chance plus tard. Entretemps, BigDiskBuster supprime les fichiers créés pour ne pas éveiller les soupçons. Et le cycle se répète.

Windows Defender continue donc de fonctionner et d’analyser votre PC, mais plus le temps passe, plus il lui manque les informations dont il a besoin pour lutter contre les menaces les plus récentes. Effrayant, mais il faut relativiser. BigDiskBuster est un programme qui doit être lancé sur votre machine, ce qui nécessite d’y avoir physiquement accès. Les risques pour que la vôtre soit contaminée sont donc minimes. Sans compter que Microsoft devrait rapidement combler la faille via une mise à jour de Windows.