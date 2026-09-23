Adobe Premiere : le logiciel de montage débarque gratuitement sur Android, à mort Capcut ?

Peu de temps après l’arrêt du support de son application mobile Premiere Rush, Adobe revient à la charge des créateurs de contenus avec une nouvelle version smartphone de son célèbre logiciel de montage. Après être arrivée sur iPhone il y a quelque temps, l’application Premiere est désormais disponible gratuitement sur Android.

Il y a tout juste un an, Adobe jetait l’éponge. Premiere Rush, la version mobile de son logiciel de montage, véritable référence dans le milieu, était laissée à l’abandon. La firme s’en cachait à peine : la concurrence (comprendre par là CapCut) sur le marché des applications de montage est bien trop féroce. Sans compter le fait que celle-ci n’avait pas su rendre son logiciel plus accessible à un large public de néophytes du montage, comme l’a justement très bien fait CapCut.

On pensait alors que c’était la fin de l’aventure d’Adobe sur smartphone, en tout cas pour sa division montage vidéo. Mais voilà que le géant revient à la charge. En réalité, l’éditeur n’avait déjà pas tardé à apporter une toute nouvelle version de Premiere sur iOS après l’annonce de la fin du support de Premiere Rush. Depuis, on attendait la version Android de l’application. C’est désormais chose faite. Celle-ci est disponible sur le Play Store depuis ce mardi 23 septembre.

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Adobe Premiere est disponible gratuitement sur le Play Store d’Android

Une fois n’est pas coutume, la volonté de concurrencer les mastodontes du secteur est à peine cachée. Vous n’aurez nullement besoin de payer un abonnement ou de vous créer un compte Adobe pour utiliser Premiere sur smartphone, comme c’est actuellement le cas sur PC. Bien entendu, l’interface quelque peu austère du logiciel a ici été repensée pour être plus accueillante envers une population moins habituée au montage vidéo.

Certaines fonctionnalités ont toutefois été coupée (… au montage). C’est notamment le cas de toutes les options IA regroupées sous l’étiquette Firefly, bloquées derrière un paywall. L’application propose nativement une liste de templates, de transitions et d’effets qui facilitent grandement le montage, copiant ainsi la formule qui a fait le succès de CapCut. Reste à voir si la réputation d’Adobe suffira cette fois à attirer les utilisateurs déjà habituée à son rival.