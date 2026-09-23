Les voitures électriques se vendent si bien que Volkswagen ralentit son usine la plus emblématique

Volkswagen voit ses voitures électriques s’arracher en Allemagne. La marque enregistre désormais plus de commandes pour ses modèles à batterie que pour ses versions thermiques. Son usine historique de Wolfsburg en paie déjà les conséquences.

arriere id polo

Partout en Europe, le marché automobile bascule plus vite que prévu. Les modèles à batterie gagnent du terrain chaque mois, portés par des tarifs en baisse et par un carburant de plus en plus cher. Sur le premier semestre, le Vieux Continent est passé devant la Chine pour les immatriculations de voitures électriques. Face à cette poussée, les constructeurs historiques se retrouvent coincés, avec des chaînes de montage pensées pour le moteur thermique.

En Allemagne, la bascule prend une tournure particulière. Chez le constructeur allemand, la planification industrielle reposait sur une montée en puissance lente des motorisations à batterie. Une déclinaison 100 % électrique de la Volkswagen Golf est déjà annoncée, et l’usine de Wolfsburg assemble pour l’instant des voitures essence et diesel uniquement. La réalité commerciale a devancé le calendrier.

Les commandes de voitures électriques dépassent celles des thermiques chez Volkswagen en Allemagne

Selon le magazine Automobilwoche, Volkswagen reçoit aujourd’hui plus de commandes pour ses véhicules 100 % électriques que pour ses modèles thermiques sur le sol allemand. Martin Sander, directeur des ventes de la marque, parle d’un tournant dans la transformation du marché automobile. Il attribue ce mouvement aux prix élevés de l’essence et du gazole. Dans le même temps, la demande de voitures à moteur classique recule.

Volkswagen a donc annulé les équipes supplémentaires prévues à Wolfsburg, où sortent la Golf et le Tiguan. Le site devrait produire environ 580 000 véhicules cette année, contre plus de 600 000 initialement visés. À Emden, deux rotations de plus ont au contraire été programmées pour l’ID.7. Zwickau profite également du carnet de commandes de l’ID.3 Neo.

Le succès des nouvelles petites électriques explique en partie cet emballement. L’ID.Polo, l’ID.Cross, la Cupra Raval et la Skoda Epiq totalisent déjà plus de 100 000 précommandes, dont plus de 40 000 pour la seule citadine de Volkswagen. Chaque voiture à batterie rapporte pourtant moins qu’un équivalent thermique. Pour le groupe allemand, l’enjeu se déplace vers les marges. D’ici quelques années, une Golf électrique rejoindra Wolfsburg. En attendant, l’usine historique continue de fabriquer ce dont l’Allemagne se détourne.


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