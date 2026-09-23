Samsung Galaxy : ce module Good Lock a un sérieux problème, voici comment le contourner

Le module Home Up de Good Lock, la célèbre application de personnalisation de Samsung, rencontre actuellement un bug pour le moins handicapant : l’impossibilité pour certains utilisateurs de sauvegarder leurs paramètres. La firme sud-coréenne travaille sur un correctif, mais ignore quand il sera déployé. Heureusement, il existe une solution temporaire.

La personnalisation est l’un des atouts des smartphones Galaxy. Et l’application qui incarne le mieux cela est sans aucun doute Good Lock. Si son déploiement mondial s’est fait désirer, vous pouvez désormais tâtonner, tester et jouer avec les fonctions de customisation toujours plus nombreuses que proposent ses divers modules, afin de profiter d’une interface (presque) sur mesure.

Parmi les modules figure Home Up : il permet de personnaliser l’écran d’accueil directement depuis ledit écran en réorganisant les icônes d’application, en ajoutant des stickers avec la fonction DIY Home Screen ou en customisant les animations. Cependant, certains de ses utilisateurs rencontrent actuellement un problème plutôt gênant : l’impossibilité de sauvegarder leurs paramètres.

Voici la solution temporaire de Samsung au bug handicapant de Home Up

Concrètement, le dysfonctionnement entraîne la suppression de fichiers de sauvegarde détectés comme « corrompus ». L’équipe de développement de Good Lock enquête actuellement dessus d’après le message posté par un modérateur sur le forum de la communauté Samsung. Le déclencheur du bug a toutefois été identifié : ce dernier survient lorsque l’utilisateur définit des couleurs personnalisées pour le nom des dossiers.

Si le modérateur déclare que le problème « sera résolu lors d’une prochaine mise à jour », il indique toutefois que l’équipe de développement n’est « actuellement pas en mesure de […] fournir une date de mise à jour précise ». Toujours d’après lui, la correction impliquerait en effet des modifications au niveau du code source du logiciel.

Il apporte toutefois une solution temporaire : puisque c’est la définition de couleurs personnalisées pour le nom des dossiers qui cause le dysfonctionnement, il suffit de les réinitialiser par défaut pour pouvoir effectuer des sauvegardes. Faire preuve de résilience et de patience en attendant un correctif est donc la seule chose qu’il reste à faire aux utilisateurs concernés.