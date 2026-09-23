Discord : cette fois vous n’y couperez pas, l’application va bel et bien vérifier votre âge

On pensait le projet abandonné, mais c’était mal connaître Discord. Dans un billet de blog publié hier, la plateforme explique que la vérification de l’âge de ses utilisateurs aura bel et bien lieu. Et celle-ci de tenter d’arrondir les angles pour éviter une nouvelle levée de boucliers.

C’est avec un sens du timing pour le moins particulier que Discord avec une nouvelle qui ne va certainement pas plaire à tout le monde (pour ainsi dire : personne). Alors que la plateforme de discussion subie déjà les foudres de ses utilisateurs ces derniers temps après avoir supprimé par erreur des milliers de comptes et être récemment tombé en panne, celle-ci a décidé de remettre sur la table un sujet pour le moins épineux : la vérification de l’âge.

Petit rappel des faits. En février dernier, Discord annonce que tous les utilisateurs vont devoir prouver qu’ils sont majeurs pour garder leur accès à certains serveurs réservés aux adultes. La nouvelle n’est pas franchement bien accueillie par la communauté, surtout lorsque celle-ci a appris que (contrairement a ce qu’avait initialement promis Discord) leurs données personnelles seront traitées par une entreprise tierce. Entreprise qui, peu de temps après, a laissé fuiter lesdites données d’environ 70 000 utilisateurs suite à un piratage.

Discord veut toujours vérifier votre âge et vous n’y échapperez pas

Depuis, les mois ont passé et Discord n’est jamais vraiment revenu sur la question. On aurait presque oublié l’affaire, avant que la plateforme ne décide finalement d’annoncer la mise en place immédiate de son système de vérification. Dans un billet de blog publié ce mardi 22 septembre, l’application que dès aujourd’hui, certains utilisateurs devront prouver leur âge pour continuer à utiliser la plateforme comme ils le font d’habitude.

Mais attention, Discord assure que “90 % d’entre vous n’auront jamais à confirmer leur âge”. Comment ? En réalité, le service va automatiquement placer ses utilisateurs dans certaines “catégories d’âge” après avoir analysé certains critères, comme la date à laquelle le compte a été créé ou encore le type de serveurs visités. “Nous n’examinons ni vos messages, ni vos appels, ni aucun autre contenu pour décider dans quel groupe d’âge vous placer”, promet Discord.

Ainsi, les utilisateurs placés dans la catégorie “adulte” (plus de 18 ans) n’auront pas besoin de faire vérifier leur âge. Deux autres catégories seront également mises en place : “adolescent”, qui regroupe les utilisateurs entre 13 et 17 ans et qui se verront affublés de “mesures de protection supplémentaires” comme le blocage des serveurs pour adultes, et la catégorie “non confirmé”, dans laquelle finissent les utilisateurs dont l’âge n’a pas pu être établi par le système de Discord.

Ce sont donc ces derniers qui devront prouver leur âge à Discord. En attendant, les contenus pour adulte leur seront également bloqués et seront de nouveaux accessibles si leur majorité est confirmée. En parallèle, Discord précise que tous les nouveaux comptes créés à compter d’aujourd’hui se verront automatiquement attribuer l’étiquette “non confirmé” jusqu’à ce qu’assez d’ d’informations soient récoltées pour estimer l’âge de leur propriétaire.

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Enfin, plusieurs nouvelles méthodes ont été mises en place pour permettre la vérification de l’âge sans avoir à envoyer sa carte d’identité ou scanner son visage. Voici la liste complète :

La saisie des informations de sa carte bancaire

La connexion au Play Store ou à l’App Store

L’analyse de votre passeport via Google Wallet

L’utilisation de la plateforme AgeKey

Vous pouvez vérifier à tout moment la catégorie d’âge dans laquelle vous avez été placé en vous rendant dans Paramètres utilisateur > Compte > Statut du compte. À l’heure où sont écrites ces lignes, la fonctionnalité ne semble pas encore déployée en France.