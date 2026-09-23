Discord : cette fois vous n’y couperez pas, l’application va bel et bien vérifier votre âge

On pensait le projet abandonné, mais c’était mal connaître Discord. Dans un billet de blog publié hier, la plateforme explique que la vérification de l’âge de ses utilisateurs aura bel et bien lieu. Et celle-ci de tenter d’arrondir les angles pour éviter une nouvelle levée de boucliers.

Discord vérification age
Crédits : 123RF

C’est avec un sens du timing pour le moins particulier que Discord avec une nouvelle qui ne va certainement pas plaire à tout le monde (pour ainsi dire : personne). Alors que la plateforme de discussion subie déjà les foudres de ses utilisateurs ces derniers temps après avoir supprimé par erreur des milliers de comptes et être récemment tombé en panne, celle-ci a décidé de remettre sur la table un sujet pour le moins épineux : la vérification de l’âge.

Petit rappel des faits. En février dernier, Discord annonce que tous les utilisateurs vont devoir prouver qu’ils sont majeurs pour garder leur accès à certains serveurs réservés aux adultes. La nouvelle n’est pas franchement bien accueillie par la communauté, surtout lorsque celle-ci a appris que (contrairement a ce qu’avait initialement promis Discord) leurs données personnelles seront traitées par une entreprise tierce. Entreprise qui, peu de temps après, a laissé fuiter lesdites données d’environ 70 000 utilisateurs suite à un piratage.

Discord veut toujours vérifier votre âge et vous n’y échapperez pas

Depuis, les mois ont passé et Discord n’est jamais vraiment revenu sur la question. On aurait presque oublié l’affaire, avant que la plateforme ne décide finalement d’annoncer la mise en place immédiate de son système de vérification. Dans un billet de blog publié ce mardi 22 septembre, l’application que dès aujourd’hui, certains utilisateurs devront prouver leur âge pour continuer à utiliser la plateforme comme ils le font d’habitude.

Mais attention, Discord assure que “90 % d’entre vous n’auront jamais à confirmer leur âge”. Comment ? En réalité, le service va automatiquement placer ses utilisateurs dans certaines “catégories d’âge” après avoir analysé certains critères, comme la date à laquelle le compte a été créé ou encore le type de serveurs visités. “Nous n’examinons ni vos messages, ni vos appels, ni aucun autre contenu pour décider dans quel groupe d’âge vous placer”, promet Discord.

Discord IA
Crédits : 123RF

Ainsi, les utilisateurs placés dans la catégorie “adulte” (plus de 18 ans) n’auront pas besoin de faire vérifier leur âge. Deux autres catégories seront également mises en place : “adolescent”, qui regroupe les utilisateurs entre 13 et 17 ans et qui se verront affublés de “mesures de protection supplémentaires” comme le blocage des serveurs pour adultes, et la catégorie “non confirmé”, dans laquelle finissent les utilisateurs dont l’âge n’a pas pu être établi par le système de Discord.

Ce sont donc ces derniers qui devront prouver leur âge à Discord. En attendant, les contenus pour adulte leur seront également bloqués et seront de nouveaux accessibles si leur majorité est confirmée. En parallèle, Discord précise que tous les nouveaux comptes créés à compter d’aujourd’hui se verront automatiquement attribuer l’étiquette “non confirmé” jusqu’à ce qu’assez d’ d’informations soient récoltées pour estimer l’âge de leur propriétaire.

Sur le même sujet — Discord se tire une immense balle dans le pied en voulant limiter la casse de son annonce controversée

Enfin, plusieurs nouvelles méthodes ont été mises en place pour permettre la vérification de l’âge sans avoir à envoyer sa carte d’identité ou scanner son visage. Voici la liste complète :

  • La saisie des informations de sa carte bancaire
  • La connexion au Play Store ou à l’App Store
  • L’analyse de votre passeport via Google Wallet
  • L’utilisation de la plateforme AgeKey

Vous pouvez vérifier à tout moment la catégorie d’âge dans laquelle vous avez été placé en vous rendant dans Paramètres utilisateur > Compte > Statut du compte. À l’heure où sont écrites ces lignes, la fonctionnalité ne semble pas encore déployée en France.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung Galaxy : ce module Good Lock a un sérieux problème, voici comment le contourner

Le module Home Up de Good Lock, la célèbre application de personnalisation de Samsung, rencontre actuellement un bug pour le moins handicapant : l’impossibilité pour certains utilisateurs de sauvegarder leurs paramètres….

Vers une révolution de l’émulation sur Android ? Qualcomm pourrait résoudre l’un de ses plus gros problèmes

Qualcomm serait en train de travailler sur le support de l’émulation PC sur Android via les pilotes officiels de ses puces graphiques. Un grand pas en avant pour les joueuses…

Votre PS5 pourrait bientôt se réparer toute seule grâce à cette IA imaginée par Sony

Sony travaille sur un système capable de soigner ses appareils sans aucune manipulation du joueur. Le constructeur japonais décrit un serveur distant, à l’affût de la moindre anomalie sur les…

Android Auto : les jeux vidéo vont débarquer en force dans votre voiture

La possibilité de lancer des jeux vidéo sur Android Auto et Android Automotive sort de bêta. Les développeurs peuvent désormais convertir leurs titres pour les rendre compatibles avec les deux…

Adobe Premiere : le logiciel de montage débarque gratuitement sur Android, à mort Capcut ?

Peu de temps après l’arrêt du support de son application mobile Premiere Rush, Adobe revient à la charge des créateurs de contenus avec une nouvelle version smartphone de son célèbre…

Apple Watch : cette fonction clé a disparu avec watchOS 27, mais la prochaine mise à jour pourrait déjà la ressusciter

« Ça s’en va et ça revient » : désolée pour le probable ver d’oreille, mais il est de circonstance tant il pourrait s’agir d’une disparition express. Alors qu’Apple a supprimé discrètement une…

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : voici les smartphones assurés d’être équipés de la dernière bombe de Qualcomm

Conformément à son planning annuel, Qualcomm vient de présenter ses tout nouveaux processeurs pour smartphones Android. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6, notamment, a attiré tous les regards, puisqu’il sera…

Claude et ChatGPT gagnent en puissance pendant que leurs tarifs dégringolent

Les grands laboratoires d’intelligence artificielle ont choisi la même journée pour renouveler leur catalogue. Anthropic lance Claude Opus 5.5, tandis qu’OpenAI répond avec GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. Ces modèles…

Un récepteur FM et DAB+ obligatoire dans les voitures neuves, pourquoi cette demande des radios françaises ?

L’Alliance de la Radio, Radio France et les radios associatives demandent au Gouvernement de garantir l’accès à la radio hertzienne dans les voitures neuves. Mais pourquoi exactement ? « La…

Ce redoutable malware Android espionne tout ce que vous tapez, même votre code PIN

Un logiciel malveillant baptisé RatHat s’attaque en ce moment aux smartphones Android. Le programme se déguise en application connue pour obtenir des autorisations sensibles. Ensuite, il enregistre chaque frappe et…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.