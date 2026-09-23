Votre PS5 pourrait bientôt se réparer toute seule grâce à cette IA imaginée par Sony

Sony travaille sur un système capable de soigner ses appareils sans aucune manipulation du joueur. Le constructeur japonais décrit un serveur distant, à l’affût de la moindre anomalie sur les consoles. L’intelligence artificielle se chargerait ensuite d’écrire le correctif adapté.

ps5 slim
Crédit : Sony

Les consoles de salon passent leur vie connectées à internet. Chaque bug logiciel se règle en principe par une mise à jour, quand il ne finit pas au service après-vente. En janvier, un brevet de Sony décrivait déjà une manette PlayStation dépourvue de boutons physiques. Chez le constructeur japonais, des dizaines de documents de ce type sortent chaque année, et très peu débouchent sur un produit commercialisé.

Publié le 17 septembre par l’office américain des brevets, un dossier sort du lot. Il porte sur le dépannage à distance, loin des considérations de matériel. Récemment, le dernier firmware de la PS5 a apporté son lot de correctifs et de fonctions inédites. Sony imagine une méthode nettement plus radicale, où la console ne dépend plus du calendrier de son fabricant.

L’intelligence artificielle de Sony écrirait le correctif de la PlayStation sans passer par un technicien

Tout est décrit dans le brevet US 2026/0277732, consultable dans la publication officielle de l’office américain. Chez Sony, un serveur surveillerait en permanence les appareils reliés au réseau. Dès qu’une anomalie remonte, plusieurs modèles d’intelligence artificielle analysent les données et jugent si une intervention s’impose. Le cas échéant, un grand modèle de langage rédige à la volée un petit programme de diagnostic, taillé pour le symptôme précis que la console vient de signaler plutôt qu’un test générique écrit des années plus tôt.

Après exécution, les résultats repartent vers le serveur, qui tranche une seconde fois. Soit il déclenche la correction à distance, soit il consigne l’incident dans un journal pour une relecture par des ingénieurs. En misant sur ce mécanisme, Sony espère réduire les demandes de garantie et les tickets d’assistance. Côté joueur, aucun écran d’erreur n’apparaîtrait.

Au passage, le document couvre aussi les téléviseurs, les casques audio et les appareils photo de la marque. Aucun composant supplémentaire ne serait nécessaire, seulement du logiciel des deux côtés de la liaison. La prudence reste toutefois de mise. L’examinateur américain a notifié un rejet définitif le 9 septembre, et Sony devra encore convaincre pour obtenir sa protection. Laisser une IA écrire puis installer du code sur une machine posée dans un salon suppose de solides garde-fous.


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