Vers une révolution de l’émulation sur Android ? Qualcomm pourrait résoudre l’un de ses plus gros problèmes

Qualcomm serait en train de travailler sur le support de l’émulation PC sur Android via les pilotes officiels de ses puces graphiques. Un grand pas en avant pour les joueuses et joueurs.

Qualcomm émulation Android
Crédits : 123RF

Faire tourner des jeux PC ou consoles sur nos smartphones et tablettes Android, c’est tout à fait possible via l’émulation. Une manière de continuer à profiter des jeux que l’on possède en mobilité. Le problème, c’est que la technologie est loin d’être parfaite. Pour que les titres se lancent correctement, il faut généralement installer des pilotes graphiques non officiels, avec tous les risques que cela implique en matière de bugs.

Lire aussi – Jeu en ligne, compatibilité accrue… Une mise à jour rend cet émulateur PS3 sur Android encore meilleur

Qualcomm pourrait bien donner un coup de pied dans la fourmilière en proposant le support de l’émulation sur Android via les pilotes graphiques de ses propres puce. Plus précisément, il s’agirait de prendre en charge l’émulation des jeux PC sur Android. Attention, même si nous allons parler au présent, toutes les informations qui vont suivre sont à prendre au conditionnel. Elles émanent du youtubeur Geekerwan.

Comment Qualcomm pourrait faciliter l’émulation sur Android

Le vidéaste a testé les jeux PC Cyberpunk 2077 et Black Myth : Wukong sur un smartphone Android équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il explique que les deux titres tournent parfaitement en mode DirectX12 via une couche de traduction. C’est une petite révolution dans la mesure où actuellement, aucun processeur Snapdragon haut de gamme récent ne prend en charge DirectX. On peut donc s’attendre à une gain de performance et de stabilité lors de l’émulation de jeux PC sur Android.

Même en admettant que ces affirmations soient vraies, des inconnues demeurent. On ignore par exemple si ce support officiel sera limité au Snapdragon 8 Elite Gen 6, où si les processeurs précédents pourront aussi en profiter via le déploiement de pilotes adaptés. Pour le moment, toutes les hypothèses se valent. Plus qu’à espérer que Qualcomm confirme travailler sur cet aspect qui ravira dans nul doute les joueurs du monde entier.


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