Snapdragon 8 Elite Gen 6 : voici les smartphones assurés d’être équipés de la dernière bombe de Qualcomm

Conformément à son planning annuel, Qualcomm vient de présenter ses tout nouveaux processeurs pour smartphones Android. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6, notamment, a attiré tous les regards, puisqu’il sera celui qui propulsera les prochains téléphones haut de gamme. Mais lesquels, exactement ? Voici ce que l’on sait pour le moment.

Nous sommes le 23 septembre, ce qui pour beaucoup signifie que l’automne est enfin, et pour d’autres qu’il est l’heure de découvrir les nouveaux processeurs pour smartphone signé Qualcomm. C’est désormais chose faite : le constructeur vient de dévoiler ses puces dernier cri, qui avaient déjà fait l’objet de quelques fuites ces derniers jours. S’il fallait résumer la teneur de celles-ci : elles sont extrêmement puissantes.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui nous intéresse tout particulièrement puisqu’il s’agit de la puce qui viendra propulser la plupart des smartphones premium qui sortiront dans l’année qui vient, doit notamment cette puissante à sa nouvelle architecture : un CPU Oryon gravé en 2 nm, deux cœurs Prime de 5 GHz, six cœurs Performance de 4 GHz et un nouveau GPU Adreno. Résultat : des performances en hausse de 10 % pour le CPU et gain de 37 % d’efficacité énergétique.

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Votre prochain smartphone sera-t-il équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6 ?

Forcément, tout cela donne plutôt envie pour peu que l’on souhaite que son smartphone offre les meilleures performances possibles. Selon toute vraisemblance, les dernières bombes de Qualcomm devraient de nouveau être les meilleures puces du marché pour cette nouvelle saison, ce qui aiguillera le choix de nombreux acheteurs pour leur nouveau téléphone. Bonne nouvelle, on connaît déjà le nom de quelques modèles qui embarqueront le Snapdragon 8 Elite Gen 6. En voici la liste :

Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max

HONOR Magic9 Pro Max

OnePlus 16

iQOO 16

Motorola Signature 27

REDMAGIC 12 Pro+

Bien entendu, d’autres devraient rapidement venir se rajouter à la liste. On ne s’avance par exemple pas vraiment en affirmant que les Galaxy S27 devraient eux aussi embarquer la nouvelle puce de Qualcomm — du moins, en Amérique du Nord. Du reste, le Qualcomm Summit n’étant pas encore terminé, nous attendons encore quelques annonce croustillantes de la part du constructeur.