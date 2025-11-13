Avant l'arrivée du Black Friday 2025, le Nothing Headphone (1) fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Amazon. Le géant du commerce en ligne propose en effet une réduction de presque 100 euros sur l'achat du casque comprenant une autonomie de 80 heures.

Amazon Allemagne profite de l'arrivée imminente du Black Friday 2025 pour casser le prix du Nothing Headphone (1). Proposé dans un coloris blanc, le casque sans fil est au tarif exact de 200,68 euros quand vous l'ajoutez au panier.

Pour une livraison du produit en France, sachez que des frais de port à hauteur de 6,36 euros sont appliqués. Au total, le casque de Nothing revient à 207,04 euros au lieu de 299 euros. Cela correspond à une réduction de plus de 90 euros par rapport au prix conseillé.

Quelles sont les principales caractéristiques du Nothing Headphone (1) ?

Présenté par Nothing durant l'été 2025, le Headphone (1) dispose de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, d'une réduction active du bruit jusqu’à 42 dB avec adaptation intelligente, de la norme Hi-Res Audio et de six micros équipés de la technologie Clear Voice AI.

On peut aussi trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3 avec double connexion automatique, un mode Transparence, plusieurs commandes gestuelles et un assistant vocal.

Du côté de l'autonomie, le Nothing Headphone (1) peut être utilisé pendant une durée de 35 heures avec l'annulation de bruit active (ANC) activée ou de 80 heures sans ANC grâce à sa batterie de 1040 mAh. Avec la charge rapide, il est possible d'avoir 5 heures de lecture en un temps de 5 minutes seulement.

Pour terminer, le casque Headphone (1) de Nothing est résistant aux éclaboussures grâce à l'indice d'étanchéité IPX2. Besoin de plus de détails et d'informations ? Découvrez ou redécouvrez notre article consacré au test du Nothing Headphone (1).