Nothing présente son Headphone (1), un premier casque audio haut de gamme, mais vendu à un prix juste

Nothing lance son tout premier casque audio : le Headphone (1). Pensé comme un produit haut de gamme, il veut séduire grâce à ses caractéristiques techniques solides, son design original et bien évidemment son prix.

Nothing dévoile son tout premier casque audio : le Headphone (1). Fort de son expertise avec les Ear, la marque britannique se lance dans le domaine de l’audio haut de gamme avec ce produit. Ses atouts pour convaincre ? Une fiche technique solide, un design différenciant et un prix intéressant.

Nothing devient le premier fabricant de smartphones Android à proposer un tel casque. Le Headphone (1) arbore un design qui fait tout de suite écho à la patte de la marque, avec cette coque transparente qui laisse apparaître certains composants. Elle surplombe un châssis en aluminium rectangulaire dans lequel vient se loger un coussinet en PU, très doux et résistant au maquillage. Nous avons pu l’enfiler et le produit s’avère très agréable, quoiqu'un peu lourd (329 grammes). Un visuel travaillé qui, c’est certain, va attirer tous les regards. Le Headphone (1) est disponible en blanc et en noir.

Nothing Headphone (1) Dimensions et poids 173,85 x 78 x 189,25 mm

329 grammes Transducteur 40 mm dynamique/16 Ω Diaphragme PU nickelé Son spatial Oui ANC Adaptatif, jusqu'à 42 Db App Nothing X App Batterie 1040 mAh

35 heures en ANC

80 heures sans ANC Ports USB-C, Jack 3.5 mm Bluetooth 5.3 Prix 299 euros Sortie 15 juillet 2025

Un casque haut de gamme à prix juste.

L’arceau est réglable, mais pas pliable. Nothing compense cependant en fournissant une coque en feutre très fine. Pas de commandes tactiles sur le châssis, la marque ayant fait le choix des boutons. Un bouton roulis pour le son, un paddle pour passer d’une piste à l’autre et un bouton de connexion qui permet aussi d’accéder à Chat GPT. Ils sont situés sur l’écouteur droit et se montrent très faciles d’accès. On note aussi la présence d’un port USB-C, mais aussi d’un port Jack 3.5 mm, parfait pour les musiciens.

Le Headphone (1) embarque la réduction de bruit active jusqu’à 42 Db, avec un mode environnant pratique pour rester attentif en marchant dans la rue. Nothing a collaboré avec KEF pour offrir un son équilibré, qu’il sera possible de personnaliser avec un égaliseur complet dans l’application dédiée. Côté autonomie, on nous promet 35 heures de musique avec ANC, et 80 sans. Une belle prouesse.

Le Headphone (1) est donc un produit innovant pour Nothing, qui se lance là sur un nouveau marché très concurrentiel. Là où la marque veut vraiment frapper fort, c’est sur le prix, puisqu’il est affiché à 299 euros. Pour un tel casque, c’est très attractif ! Il sera disponible le 15 juillet sur le site officiel, mais aussi en magasin chez Boulanger, Fnac, Darty et LDLC.