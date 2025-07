Test Nothing Headphone (1) : un casque qui n’a rien à envier à la concurrence

Nothing lance le Headphone (1), son tout premier casque audio. Fort de son expérience avec les Ear, la marque britannique veut proposer un produit haut de gamme, mais à un prix très intéressant. En plus de son tarif, le Headphone (1) peut compter sur un design qui sort des sentiers battus, mais aussi sur une partie audio soignée. Pari réussi ?

Nothing se lance sur un nouveau segment avec son dernier produit en date : celui des casques audio haut de gamme. Le Headphone (1) cherche à apporter le meilleur aux audiophiles, mais avec la petite touche Nothing qui va bien.

Le Headphone (1) mise sur trois éléments pour convaincre : son design différenciant, sa partie audio soignée conçue en partenariat avec KEF, mais aussi son prix très abordable. Il est affiché à un tarif beaucoup moins élevé que ceux des casques concurrents équivalent.

La marque britannique frappe-t-elle encore un grand coup avec ce Headphone (1) ? Avons-nous toujours un produit de qualité, tendance, original et surtout agréable à utiliser comme le sont ses smartphones et ses écouteurs true wireless ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Nothing Headphone (1) est disponible à partir du 15 juillet 2025 sur le site de Nothing et chez les revendeurs partenaires. Il est trouvable en magasin chez Fnac, Darty, LDLC ou encore Boulanger. Il est affiché à un tarif séduisant pour ce genre de proposition : 299 euros.

Nothing Headphone (1) Dimensions et poids 173,85 x 78 x 189,25 mm

329 grammes Transducteur 40 mm dynamique/16 Ω Diaphragme PU nickelé Son spatial Oui ANC Adaptatif, jusqu'à 42 Db App Nothing X App Batterie 1040 mAh

35 heures en ANC

80 heures sans ANC Ports USB-C, Jack 3.5 mm Bluetooth 5.3 Prix 299 euros Sortie 15 juillet 2025

La promesse de Nothing, c’est de venir concurrencer le roi du segment, le Sony WH-1000XM6 beaucoup plus cher ; à plus de 400 euros. Nous allons voir ce qu’il en est.

Un design radical qui ne plaira pas à tout le monde

Nothing est une marque qui apporte un visuel fort à ses produits. Un design marquant qui, s’il ne plait pas à tous, a le mérite d’être reconnaissable immédiatement en plus de montrer un côté « tech branchée » unique sur le marché. Le Headphone (1) reste dans l’exacte lignée de cette philosophie et ce n’est pas pour nous déplaire.

Nous avons donc un casque qui ne ressemble à aucun autre avec ses écouteurs transparents qui laissent apparaître l’intérieur. Encore une fois, pas question de montrer les composants, mais simplement des éléments savamment disposés, avec les languettes rouge et blanche pour signifier les côtés (respectivement droite et gauche) ou encore des cercles en aluminium très esthétiques. Le Headphone (1) est disponible en noir et en blanc, et c’est bien dans cette deuxième couleur qu’il est le plus marquant. A noter que pour ce produit, Nothing a fait le choix de ne pas inclure le système de Glyph, ses leds situées dans la coque. Un choix compréhensible, puisque casque oblige, l’utilisateur ne le voit pas. On aurait pu arguer que ça aurait renforcé le côté « cool » de l’objet, mais on s’en passe aisément.

Cette partie transparente est posée sur un châssis en aluminium anodisé et rectangulaire. C’est bien cet élément qui risque de diviser. Il est vrai qu’il sort des canons actuels avec cette forme, mais une fois porté, le rendu est très réussi. Nous, on adore ! A noter que les écouteurs pivotent à 90 degrés afin de se poser sur le torse de l’utilisateur lorsqu’il le porte autour du cou. Le seul bémol, c’est que les angles, bien arrondis, ont tendance à appuyer sur la trachée, ce qui n’est pas des plus agréables.

L’arceau, pour sa part, est en plastique, un sacrifice pour faire baisser le prix. S’il ne se plie pas (ce qui est un peu dommage pour le rangement), il s’avère très flexible, et donc solide. Il coulisse de plusieurs centimètres de chaque côté afin de s’adapter à toutes les morphologies, que ce soient les gros crânes comme celui de votre serviteur ou celui d’un enfant. La mousse qui s'y trouve s'avère efficace.

Les coussinets sont réalisés en PU, résistant au maquillage et aux huiles. A mémoire de forme, ils entourent totalement l’oreille et apportent un confort appréciable. Ils n’appuient nullement trop sur la tête, et même ceux avec des lunettes ne ressentiront aucune douleur, même après plusieurs heures. Un gros point fort.

Disons-le, le Headphone (1) est l’un des casques les plus confortables que nous ayons testé. Même s’il est lourd (330 grammes), il ne pèse pas sur la tête, et même pendant de longues périodes. Nous l’avons porté toute la journée au bureau pendant une semaine et nous avons presque oublié sa présence ! Seul inconvénient : la chaleur. Par les temps caniculaires, les coussinets nous font abondamment suer au bout d’un moment. Pénible quand on marche dehors à plus de 30 degrés. Cela n’arrive pas le reste de l’année, rassurez-vous. Globalement, c’est une belle réussite en termes de confort.

Pas de contrôle tactile pour le Nothing Headphone (1), mais des bons vieux boutons. Attention, il y a un twist, puisqu’ils sont tous différents les uns des autres pour être bien reconnaissables sous les doigts. Les deux les plus importants sont situés sur l’oreillette droite, plus précisément sur la partie arrière, afin d’être touchés facilement. Nous avons un bouton à roulis pour le volume, un paddle pour changer de morceau, un bouton on/off coulissant et un bouton simple qui permet de lancer une IA (ChatGPT ou Bixby) sur votre smartphone. Malin, pratique, mais un peu gadget. Ces boutons sont facilement accessibles, reconnaissables et agréables. Pendant notre semaine de test, pas une fois nous nous sommes trompés de touche alors que nous sommes pourtant des spécialistes en la matière. Ils sont, de plus, personnalisables dans l’application Nothing X. Que demander de plus ?

Sur les écouteurs, on remarque également un port USB Type-C, mais aussi un port Jack 3.5mm, un vrai atout pour les musiciens. Les câbles dédiés sont évidemment fournis dans la boîte. Signalons que le Headphone (1) est fourni avec une coque en feutre rigide pour le voyage. Un étui massif (on rappelle que le casque ne se plie pas) de 220 x 220 x 52 mm. Il s’avère assez résistant pour se caler au fond d’une valise.

En résumé, Nothing réussit là où il a toujours brillé. Le Headphone (1) dispose d’un design, certes particulier, mais différenciant. Plus que tout, le casque se montre non seulement très confortable, mais bourré d’idées de design, comme les boutons uniques ou encore la présence d’un port Jack 3.5 mm. Nous sommes séduits.

Une partie technique impeccable

C’est bien beau d’avoir un casque qui en jette, mais il ne sert pas à grand-chose si le son ne suit pas derrière. Fort heureusement, Nothing rend une bonne copie sur ce point. Pour l’audio, le constructeur britannique a collaboré avec la très réputée marque KEF, et cela se sent. Le Headphone (1) bénéficie d’un son équilibré et agréable à l’oreille. Idéal pour écouter tout type de musiques, de l’electro au metal en passant par le classique, ou même regarder des séries. Voix ou instruments, le rendu est bon, même si on regrette quelques chuitements quand les basses sont réglées à fond les ballons. Nous l’avons utilisé pendant une semaine, et l’expérience fut agréable, quoique que (logiquement) moins satisfaisante qu’un casque ultra haut de gamme à 400 euros.

Cette partie audio peut-être paramétrée au sein de l’application Nothing X. Cette dernière propose des profils préétablis (quatre au total) et un personnalisé. Plus encore, un égaliseur complet est présent, pour ceux qui veulent aller plus loin. La bonne idée, c’est qu’il est possible de partager ou d’importer un profil. Votre musicien préféré à un Headphone (1) et partage ses préférences ? Utilisez-les ! Une excellente idée !

On note également la présence d’un renforcement des basses sur plusieurs niveaux (si comme nous, vous aimez quand il y en a beaucoup) et très efficace. L’app propose aussi de régler l’audio spatial sur trois niveaux (suivi, fixe, désactivé), et on aime cette personnalisation laissée à l’utilisateur. Il s’avère très efficace, surtout lorsque vous jouez sur mobile ou PC. De l’excellent travail.

Le Headphone (1) se connecte de plusieurs façon différentes, USB-C, Jack, mais aussi Bluetooth 5.3. Pour la connectivité sans fil, qui est évidemment à privilégier pour les nomades, il dispose de la double connexion. Au bureau, on peut donc le relier à son PC et à son smartphone en même temps, écouter la musique sur ordinateur et recevoir des appels via son téléphone, sans aucune manipulation. Classique, mais toujours très appréciable.

La réduction de bruit active (ANC), pour sa part, est tout simplement la meilleure que nous ayons testée sur un casque de ce gabarit. Une fois activée, elle garantit une isolation adéquate à hauteur de 42 Db. Même sans musique, un silence total nous entoure quand il est réglé au maximum, à tel point qu’on n’entend presque pas notre clavier mécanique (pourtant pas discret pour un sou) à l’écriture. Il est bien entendu possible de le régler, et même d’opter pour un mode adaptatif efficace.

Le mode son ambiant, pour sa part, est correct, mais perfectible. S’il retranscrit parfaitement les bruits de la rue, comme les moteurs et les klaxons, c’est un peu plus compliqué pour les voix. Ce n’est pas dramatique, mais c’est à noter.

Enfin, parlons de l’autonomie. Avec la réduction de bruit active, Nothing nous promet entre 30 et 35 heures de musique non-stop avec une batterie de 1040 mAh. Lors de notre test, nous avons mesuré entre 25 et 33 heures en fonction du niveau d'ANC, ce qui est bien. Sans ANC, la fiche technique affiche 80 heures. En une semaine de test, nous n’avons malheureusement pas pu vérifier ce dernier point, mais cela semble tout de même très optimiste. Dernier point, la charge rapide nous permet de profiter de deux heures de musique en 5 minutes, pratique si vous avez oublié de le charger.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question ultime : on achète ? Difficile de trouver des arguments contre le Headphone (1). Certes, il existe des casques meilleurs sur ce segment, notamment au niveau du son. Impossible de ne pas penser à l’indétrônable casque de Sony WH-1000XM6 ou aux équivalents de la concurrence, comme le Px7 S3 de B&W, mais ils s’avèrent bien plus chers ! Pour 299 euros, le Headphone (1) est tout simplement une affaire.

Outre sa partie audio, il peut compter sur son autonomie correcte, son confort, son ANC efficace, mais aussi sur son design hors du commun. Le petit plus qui séduira ceux qui veulent un casque qui en jette.

Un excellent produit de la part de Nothing qui prouve qu’il est possible de vendre des casques audio haut de gamme à prix juste. Si vous cherchez un produit de ce type pour un tarif raisonnable, le Headphone (1) est tout simplement celui qu’il faut choisir.