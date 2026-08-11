Tesla : il active l’autopilote et quitte la route des yeux 2 secondes, la voiture se crashe

L’autopilote de Tesla n’est pas encore totalement au point. Un conducteur l’a appris à ses dépends après un accident qu’il aurait pu éviter, de son propre aveu. Il faisait trop confiance au système.

FSD Tesla Europe

Nous n’en sommes pas encore à la voiture qui se conduit toute seule avec 100 % de réussite. Certes, les systèmes de conduite autonome comme le FSD (Full-Self Driving) de Tesla, qui fait une timide entrée en Europe, existent. Mais il ne faut pas oublier qu’à ce stade de leur développement, ils exigent du conducteur une vigilance permanente. Le problème, c’est que l’on fait vite confiance à ce genre d’options du moment que tout se passe bien lorsqu’on les active.

Kyle Shanahan en a fait les frais récemment. L’homme n’est pas un inconnu puisqu’il est l’entraîneur principal des 49ers de San Francisco, une équipe de football américain. Le 14 juillet, il revient d’un rendez-vous chez le chiropracteur au volant de sa Tesla. L’autopilote (à ne pas confondre avec le FSD) est activé.

Soudain le smartphone du conducteur glisse entre les sièges avant. Il quitte la route des yeux 2 secondes pour le récupérer, mais la voiture se déporte de sa ligne et heurte le SUV d’une conductrice de 21 ans. Shanahan roulait à environ 32 km/h.

L’autopilote de sa Tesla n’a pas pu éviter l’accident

L’entraîneur n’est pas indemne : une commotion cérébrale, une fracture du nez, trois côtes cassées, une fracture de la main gauche et 40 points de suture au-dessus de l’œil droit. La jeune femme s’en sort sans blessure sérieuse. Dans une première version du rapport de police, c’est elle qui est désignée comme fautive. Shanahan ne comprend pas et précise aux autorités qu’il est le responsable de l’accident. Le document est corrigé, un policier évoquant une erreur administrative.

Lire aussi – La conductrice d’une Tesla a pu s’endormir à 100 km/h grâce à une simple paire de lunettes

L’autopilote de Tesla est de niveau 2, c’est-à-dire qu’il permet au véhicule de tourner le volant, accélérer et freiner sans intervention humaine. Il fait également en sorte que la voiture reste sur sa ligne. Le conducteur doit quant à yeux rester vigilant en permanence pour être prêt à reprendre le contrôle au besoin.

Des internautes pensent qu’en réalité, Shanahan a sans le savoir désactivé l’autopilote au moment de se pencher pour récupérer son mobile. Soit en tournant légèrement le volant, soit en appuyant sur une pédale. Cela expliquerait pourquoi la Tesla a quitté sa ligne. Il dit de pas savoir si c’est le cas. En mai 2026, 207 accidents impliquant l’autopilote ou le FSD des Tesla ont été signalés à l’Administration nationale de la sécurité routière américaine. Un record.

Source : Electrek


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des chercheurs ont laissé rôtir deux voitures au soleil pour enfin savoir si une voiture noire chauffe vraiment plus à l’intérieur

La couleur d’une voiture pèse lourd sur la température de sa carrosserie sous un soleil de plomb. Deux berlines identiques, l’une noire et l’autre argentée, ont passé une journée entière…

Gemini est en train de complètement remplacer Google, le moteur de recherche veut se passer… du bouton “recherche”

Si vous trouviez le mode IA de Google invasif, attendez de voir le test que mène actuellement la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent en effet que leur moteur…

Fairphone 6+ : son prix en France et sa fiche technique sont connus

Le Fairphone 6+ est le prochain mobile de la marque qui mise sur la modularité et la réparabilité pour séduire les utilisateurs. Voici ses caractéristiques et son prix. Fairphone se…

Revolut obtient enfin sa licence bancaire française, de nouveaux services arrivent

Revolut continue son ascension fulgurante. L’entreprise a validé sa licence bancaire française, lui permettant de proposer à ses clients bien plus de services. Revolut n’est plus une simple institution de…

Fuite de données chez Valve, vos informations sont compromises si vous utilisez ces produits Steam

Valve notifie ses clients européens qu’une fuite de données chez l’un de ses partenaires a compromis leurs informations personnelles. L’entreprise Valve, notamment connue pour sa plateforme gaming Steam, est en…

ASUS VivoBook 16 OLED : SSD 1 To, Intel Core 9, 24 Go de RAM, ce performant ultrabook chute à moins de 900 €, c’est une affaire !

Avec son VivoBook 16 OLED X1605, ASUS part en concurrence frontale face aux MacBook Air d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de caractéristiques est…

Vous pouvez jouer à vos jeux PS Plus sur Steam Deck et Steam Machine en streaming, sans PS5

L’application Asobi Remote Play permet de streamer ses jeux PS Plus sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux. La diffusion est gérée par les serveurs PlayStation, il n’y a…

One UI 9.5 serait déjà en cours de développement, la première bêta pourrait sortir plus tôt que prévu sur les Galaxy S26

Il semblerait que Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la mise à jour qui suivra la version de la surcouche actuellement en bêta. Si la rumeur dit vrai, le…

Plus d’1 Français sur 3 utilise l’IA pour draguer sur les applications de rencontre

De plus en plus de Français confient la séduction sur les applications de rencontre à une IA. Et la plupart des utilisateurs n’assument pas. L’IA peut constituer un bon outil…

Bose SoundLink Flex II : l’enceinte portable avec son HiFi est à moins de 100 €, vite !

Bose est reconnue pour la qualité de ses appareils audio haut de gamme. Mais la marque américaine propose aussi des produits grand public à des prix beaucoup plus accessibles et…