L’autopilote de Tesla n’est pas encore totalement au point. Un conducteur l’a appris à ses dépends après un accident qu’il aurait pu éviter, de son propre aveu. Il faisait trop confiance au système.

Nous n’en sommes pas encore à la voiture qui se conduit toute seule avec 100 % de réussite. Certes, les systèmes de conduite autonome comme le FSD (Full-Self Driving) de Tesla, qui fait une timide entrée en Europe, existent. Mais il ne faut pas oublier qu’à ce stade de leur développement, ils exigent du conducteur une vigilance permanente. Le problème, c’est que l’on fait vite confiance à ce genre d’options du moment que tout se passe bien lorsqu’on les active.

Kyle Shanahan en a fait les frais récemment. L’homme n’est pas un inconnu puisqu’il est l’entraîneur principal des 49ers de San Francisco, une équipe de football américain. Le 14 juillet, il revient d’un rendez-vous chez le chiropracteur au volant de sa Tesla. L’autopilote (à ne pas confondre avec le FSD) est activé.

Soudain le smartphone du conducteur glisse entre les sièges avant. Il quitte la route des yeux 2 secondes pour le récupérer, mais la voiture se déporte de sa ligne et heurte le SUV d’une conductrice de 21 ans. Shanahan roulait à environ 32 km/h.

L’autopilote de sa Tesla n’a pas pu éviter l’accident

L’entraîneur n’est pas indemne : une commotion cérébrale, une fracture du nez, trois côtes cassées, une fracture de la main gauche et 40 points de suture au-dessus de l’œil droit. La jeune femme s’en sort sans blessure sérieuse. Dans une première version du rapport de police, c’est elle qui est désignée comme fautive. Shanahan ne comprend pas et précise aux autorités qu’il est le responsable de l’accident. Le document est corrigé, un policier évoquant une erreur administrative.

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L’autopilote de Tesla est de niveau 2, c’est-à-dire qu’il permet au véhicule de tourner le volant, accélérer et freiner sans intervention humaine. Il fait également en sorte que la voiture reste sur sa ligne. Le conducteur doit quant à yeux rester vigilant en permanence pour être prêt à reprendre le contrôle au besoin.

Des internautes pensent qu’en réalité, Shanahan a sans le savoir désactivé l’autopilote au moment de se pencher pour récupérer son mobile. Soit en tournant légèrement le volant, soit en appuyant sur une pédale. Cela expliquerait pourquoi la Tesla a quitté sa ligne. Il dit de pas savoir si c’est le cas. En mai 2026, 207 accidents impliquant l’autopilote ou le FSD des Tesla ont été signalés à l’Administration nationale de la sécurité routière américaine. Un record.

Source : Electrek