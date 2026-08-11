Cette minuscule galaxie serait en train d’étouffer notre plus grande voisine

Le télescope Hubble a recensé 200 millions d’étoiles dans la galaxie d’Andromède, la grande voisine de la Voie lactée. Elle en fabrique aujourd’hui cinq fois moins qu’il y a un demi-milliard d’années. Une naine galactique collée à son flanc concentre désormais tous les soupçons.

galaxie andromede
Source : NASA

Nos voisines galactiques gardent encore beaucoup de secrets. Leur taille et leur âge se déduisent de mesures indirectes, corrigées à chaque nouvelle campagne d’observation. Sur ce terrain, des astronomes ont récemment revu les contours de notre propre galaxie. Quelques cibles échappent pourtant à ce flou, quand elles se trouvent assez près pour livrer leurs étoiles une par une.

Le télescope Hubble excelle précisément dans cet exercice. Il vient par exemple de percer le mystère de la supergéante rouge Bételgeuse. Deux campagnes d’observation menées avec ce même instrument ont cette fois visé la galaxie d’Andromède, assez proche de la Terre pour que ses astres se distinguent un à un. Les astronomes en ont tiré un catalogue de 200 millions d’étoiles, couvrant les deux tiers du disque.

La galaxie d’Andromède a vu sa fabrique d’étoiles chuter de 80 % en un demi-milliard d’années

Publiée dans The Astrophysical Journal, l’analyse découpe ce disque en cases de 300 années-lumière de côté. La couleur des astres trahit le passé de chaque zone, le bleu signalant des naissances récentes et le rouge des populations bien plus âgées. Résultat, Andromède fabriquait l’équivalent d’une masse solaire par an au début de ce déclin. Le rythme avait déjà fondu de moitié il y a 40 millions d’années. Aujourd’hui, la galaxie n’en produit plus qu’un cinquième.

Toutes les régions du disque ne ralentissent pas à la même vitesse. Un côté d’Andromède décroche nettement depuis environ 60 millions d’années. Or ce flanc fait justement face à M32, une galaxie naine distante de 16 000 années-lumière à peine. Sa forme intrigue les astronomes depuis longtemps, car elle ressemble au noyau dépouillé d’une spirale ayant perdu ses bras, et certains modèles y voient le vestige d’une collision passée.

Tobin Wainer, qui a dirigé ces travaux, refuse de trancher. La galaxie M32 reste selon lui le suspect le plus crédible, sans preuve formelle à ce stade. Les auteurs relèvent eux-mêmes que le déclin a commencé avant les scénarios de passage rapproché envisagés. D’autres causes restent donc possibles. Le télescope spatial Nancy Grace Roman doit décoller à la fin du mois. Sa vision élargie couvrira une part encore plus vaste du disque d’Andromède.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le démarchage téléphonique est officiellement interdit en France, mais cette loi sera-t-elle vraiment efficace ?

Aujourd’hui entre officiellement en vigueur la loi contre le démarchage téléphonique non sollicité. A priori, les entreprises n’auront plus le droit de vous appeler pour tenter de vous vendre quelque…

Tesla : il active l’autopilote et quitte la route des yeux 2 secondes, la voiture se crashe

L’autopilote de Tesla n’est pas encore totalement au point. Un conducteur l’a appris à ses dépends après un accident qu’il aurait pu éviter, de son propre aveu. Il faisait trop…

Des chercheurs ont laissé rôtir deux voitures au soleil pour enfin savoir si une voiture noire chauffe vraiment plus à l’intérieur

La couleur d’une voiture pèse lourd sur la température de sa carrosserie sous un soleil de plomb. Deux berlines identiques, l’une noire et l’autre argentée, ont passé une journée entière…

Gemini est en train de complètement remplacer Google, le moteur de recherche veut se passer… du bouton “recherche”

Si vous trouviez le mode IA de Google invasif, attendez de voir le test que mène actuellement la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent en effet que leur moteur…

Fairphone 6+ : son prix en France et sa fiche technique sont connus

Le Fairphone 6+ est le prochain mobile de la marque qui mise sur la modularité et la réparabilité pour séduire les utilisateurs. Voici ses caractéristiques et son prix. Fairphone se…

Revolut obtient enfin sa licence bancaire française, de nouveaux services arrivent

Revolut continue son ascension fulgurante. L’entreprise a validé sa licence bancaire française, lui permettant de proposer à ses clients bien plus de services. Revolut n’est plus une simple institution de…

Fuite de données chez Valve, vos informations sont compromises si vous utilisez ces produits Steam

Valve notifie ses clients européens qu’une fuite de données chez l’un de ses partenaires a compromis leurs informations personnelles. L’entreprise Valve, notamment connue pour sa plateforme gaming Steam, est en…

ASUS VivoBook 16 OLED : SSD 1 To, Intel Core 9, 24 Go de RAM, ce performant ultrabook chute à moins de 900 €, c’est une affaire !

Avec son VivoBook 16 OLED X1605, ASUS part en concurrence frontale face aux MacBook Air d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de caractéristiques est…

Vous pouvez jouer à vos jeux PS Plus sur Steam Deck et Steam Machine en streaming, sans PS5

L’application Asobi Remote Play permet de streamer ses jeux PS Plus sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux. La diffusion est gérée par les serveurs PlayStation, il n’y a…

One UI 9.5 serait déjà en cours de développement, la première bêta pourrait sortir plus tôt que prévu sur les Galaxy S26

Il semblerait que Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la mise à jour qui suivra la version de la surcouche actuellement en bêta. Si la rumeur dit vrai, le…