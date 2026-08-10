Fairphone 6+ : son prix en France et sa fiche technique sont connus

Le Fairphone 6+ est le prochain mobile de la marque qui mise sur la modularité et la réparabilité pour séduire les utilisateurs. Voici ses caractéristiques et son prix.

fairphone 6 test
Le Fairphone 6. Crédit : Phonandroid

Fairphone se distingue sur le marché mobile en commercialisant des smartphones durables, au design modulaire, qui peuvent être aisément réparés et qui bénéficient de mises à jour pendant de longues années. Un peu plus d’un an après le lancement du Fairphone 6, un nouveau modèle est sur le point de pointer le bout de son nez : le Fairphone 6+.

Comme son nom le laisse supposer, il n’apporte pas de grandes évolutions techniques par rapport à son prédécesseur. La partie photo devrait être similaire, tout comme la batterie, amovible rappelons-le, ou encore l’écran. Il devrait par contre embarquer une puce Snapdragon 7s Gen 4 plus performante que le Snapdragon 7s Gen 3 du Fairphone 6. Malgré la conjoncture défavorable avec la hausse spectaculaire des coûts de la mémoire, on passerait aussi à 12 Go de RAM LPDDR5 au lieu de 8 Go. Le stockage natif resterait à 256 Go de stockage, avec présence d’un emplacement pour carte microSD afin de l’étendre.

Fairphone 6+ : plus de RAM, mais plus cher

Le smartphone sera livré sous Android 16, avec on l’espère une rapide mise à niveau vers Android 17, la dernière version. Fairphone promet 8 ans de mise à jour d’Android et de patchs de sécurité, soit le support logiciel le plus sérieux de la part d’un fabricant Android. Le mobile est compatible eSIM 5G, mais ne prend pas en charge le dual-SIM : la SIM physique et l’eSIM ne peuvent pas être actifs en simultané.

Les informations sur la disponibilité du Fairphone 6+ n’ont pas encore été officialisées, mais le leaker billbil-kun a réussi à obtenir le prix pratiqué par le constructeur en France. Il y sera vendu au tarif de 649 euros, soit euros de plus que le Fairphone 6. Une augmentation justifiée par la plus grande quantité de RAM, conjuguée aux coûts supérieurs de ce composant par rapport à l’année dernière. Une configuration unique de mémoire (12/256 Go) est proposée, mais la marque laisse le choix entre trois coloris : Noir Horizon, Bleu Cobalt et Vert Forest. La date d’annonce ou de sortie de l’appareil n’est pas encore connue.


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