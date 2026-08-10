Revolut obtient enfin sa licence bancaire française, de nouveaux services arrivent

Revolut continue son ascension fulgurante. L’entreprise a validé sa licence bancaire française, lui permettant de proposer à ses clients bien plus de services.

Revolut n’est plus une simple institution de fintech britannique. L’entreprise vient d’obtenir sa licence bancaire française, ce qui en fait une véritable banque reconnue par le pays et placée sous la supervision de la BCE (Banque centrale européenne). Au-delà de la confirmation de sa légitimité, ce nouveau statut va lui permettre de lancer une ribambelle de nouveaux services qui lui étaient jusqu’ici interdits.

“L’obtention de la licence bancaire française renforce les bases sur lesquelles Revolut entend poursuivre son développement dans la région, en

garantissant à ses clients les standards réglementaires et opérationnels les plus exigeants. Elle marque une nouvelle étape dans l’ambition de Revolut de devenir l’une des plus grandes banques européennes, en renforçant durablement sa présence en France, en poursuivant ses investissements dans l’innovation produit et en continuant de travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation”, a déclaré celle qu’on peut désormais officiellement qualifier de banque par voie de communiqué.

Un livret A sur Revolut ?

Revolut Bank UAB, l’entité lituanienne du groupe qui chapotait jusqu’ici le marché européen, va laisser sa place à Revolut Bank S.A. en France. Cet organisme s’étendra ensuite à l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande. Cette nouvelle organisation va permettre à la firme, qui croît à une vitesse folle, “d’accélérer l’adaptation de ses produits aux spécificités de chaque marché”.

Et des spécificités, la France en a d’innombrables en matière de finance. On peut par exemple s’attendre à ce que Revolut propose prochainement des produits réglementés comme le Livret A ou le PEA. La société sera aussi autorisée à offrir des solutions de crédit ou à permettre l’autorisation de découvert. Peu à peu, Revolut devrait donc se rapprocher des services des banques traditionnelles.

L’entreprise revendique déjà plus de 8 millions de clients en France. Nul doute que certains consommateurs encore réticents risquent de changer d’avis maintenant qu’elle détient une licence bancaire française. L’absence de bureaux physiques reste la principale limite à son adoption par une certaine catégorie de la population. L’objectif affiché est clair : “devenir l’une des banques les plus importantes et les plus fiables d’Europe”, annonce Nik Storonsky, fondateur et CEO de Revolut.