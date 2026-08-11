Allant dans le sens d’une fuite précédente, des photos de ce qui semble être la batterie d’un iPhone 18 Pro Max ont été publiées sur le Web. Le gain en capacité, et donc en autonomie, est bien de la partie.

Pendant longtemps, les iPhone n’étaient pas connus pour leur batterie de grande capacité. Apple préférant mettre l’accent sur l’optimisation logicielle pour vanter l’autonomie de ses smartphones. Mais depuis quelques années, la marque à la pomme croquée semble s’être résignée à rejoindre la course aux mAh. En ce qui concerne l’iPhone 18 Pro Max, modèle le plus haut de gamme de la gamme à venir, l’entreprise pourrait même dépasser l’un de ses concurrents.

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Début juillet dernier, un leaker nous apprenait qu’en Europe, l’iPhone 18 Pro Max pourrait être doté d’une batterie de 5 235 mAh. Donc plus que le Galaxy S26 Ultra de Samsung et ses 5 000 mAh. Rappelons que la capacité de la batterie des smartphones changent selon le marché concerné. À cause des régulations qui les limitent parfois, mais aussi par la présence ou non d’un port pour carte SIM, ce qui laisse plus ou moins de place au composant. Toujours est-il qu’une nouvelle fuite va dans le sens d’une batterie de grande capacité pour le smartphone.

Une batterie de grande capacité pour l’iPhone 18 Pro Max ?

Des photos présentées comme celle d’une batterie d’iPhone 18 Pro Max laissent entrevoir une information importante. Vous pouvez le constater ci-dessous : en plus du logo d’Apple, entouré en rouge, la capacité encadrée de la même couleur affiche 5 391 mAh. Le chiffre sera comme d’habitude arrondi au supérieur, même s’il faudra attendre pour savoir si cela sera 5 400 mAh ou un peu plus. Par exemple 5 425 mAh, comme attendu sur l’iPhone 18 Pro Max américain, 100 % e-SIM, ayant donc plus de place pour intégrer une plus grosse batterie.

Dans tous les cas, cela reste de bonne augure à quelques semaines de la présentation des iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra le 8 septembre 2026. Gardons cependant en tête qu’à une époque où une image générée par IA est de plus en plus difficile à distinguer d’un vraie, il est toujours possible que nous soyons ici en face de faux clichés. Cela étant dit, le leaker Yeuz1122 est réputé fiable.

Source : Naver