Gemini est en train de complètement remplacer Google, le moteur de recherche veut se passer… du bouton “recherche”

Si vous trouviez le mode IA de Google invasif, attendez de voir le test que mène actuellement la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent en effet que leur moteur de recherche a changé d’interface, remplaçant le bouton de recherche par diverses actions IA, comme créer une image ou discuter avec Gemini.

Depuis que Google a déployé son Mode IA en France, la colère sur les réseaux sociaux ne faiblit pas. De nombreux internautes se plaignent de se voir imposer une IA qu’ils n’ont jamais demandée et qu’ils ne peuvent pas désactiver à l’aide d’une simple option dans les paramètres — bien que la chose soit possible. Malgré tout, Google ne semble visiblement pas prêt à faire machine arrière. C’est même tout le contraire.

Il semble désormais évident que le véritable but de la firme de Mountain View est à terme de remplacer son moteur de recherche par Gemini et celle-ci vient de nous fournir une nouvelle preuve. Comme le rapportent nos confrères de Search Engine Watch, Google est en train de tester une nouvelle interface pour son moteur de recherche auprès de quelques utilisateurs. Interface qui comporte un choix pour le moins particulier au vu de l’outil : l’absence totale de bouton de recherche.

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Google veut supprimer le bouton “recherche” de son moteur de recherche

Fort heureusement, cela ne veut pas dire qu’il est impossible pour les utilisateurs se retrouvant devant cette interface d’effectuer une recherche sur Google. Il suffit en réalité de taper celle-ci et d’appuyer sur la touche Entrée pour accéder aux résultats. Reste que la disparition de ce bouton est tout un symbole. Pourquoi, en effet, décider de le retirer de l’interface historique du moteur de recherche ? Pour faire de la place aux boutons dédiés à l’IA, bien sûr.

À la place, on trouve ainsi un bouton permettant de générer une image avec Nano Banana, un autre qui permet d’uploader un fichier dans Gemini pour réaliser diverses actions et un bouton “Brainstorm”, qui lance certainement une simple conversation avec l’IA. Seul le bouton “J’ai de la chance” reste intact. Sur la barre de recherche, le gros bouton “Mode IA” est toujours bel et bien présent. On a vu plus subtil. D’autant qu’il y a quelques semaines, Google affirmait encore ne pas vouloir remplacer son moteur de recherche par Gemini.