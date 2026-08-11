Gemini est en train de complètement remplacer Google, le moteur de recherche veut se passer… du bouton “recherche”

Si vous trouviez le mode IA de Google invasif, attendez de voir le test que mène actuellement la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent en effet que leur moteur de recherche a changé d’interface, remplaçant le bouton de recherche par diverses actions IA, comme créer une image ou discuter avec Gemini.

google sans bouton recherche
Crédits : Search Engine Watch

Depuis que Google a déployé son Mode IA en France, la colère sur les réseaux sociaux ne faiblit pas. De nombreux internautes se plaignent de se voir imposer une IA qu’ils n’ont jamais demandée et qu’ils ne peuvent pas désactiver à l’aide d’une simple option dans les paramètres — bien que la chose soit possible. Malgré tout, Google ne semble visiblement pas prêt à faire machine arrière. C’est même tout le contraire.

Il semble désormais évident que le véritable but de la firme de Mountain View est à terme de remplacer son moteur de recherche par Gemini et celle-ci vient de nous fournir une nouvelle preuve. Comme le rapportent nos confrères de Search Engine Watch, Google est en train de tester une nouvelle interface pour son moteur de recherche auprès de quelques utilisateurs. Interface qui comporte un choix pour le moins particulier au vu de l’outil : l’absence totale de bouton de recherche.

Sur le même sujet — Google corrige enfin ce bug qui rendait ses filtres de recherche inutilisables

Google veut supprimer le bouton “recherche” de son moteur de recherche

Fort heureusement, cela ne veut pas dire qu’il est impossible pour les utilisateurs se retrouvant devant cette interface d’effectuer une recherche sur Google. Il suffit en réalité de taper celle-ci et d’appuyer sur la touche Entrée pour accéder aux résultats. Reste que la disparition de ce bouton est tout un symbole. Pourquoi, en effet, décider de le retirer de l’interface historique du moteur de recherche ? Pour faire de la place aux boutons dédiés à l’IA, bien sûr.

À la place, on trouve ainsi un bouton permettant de générer une image avec Nano Banana, un autre qui permet d’uploader un fichier dans Gemini pour réaliser diverses actions et un bouton “Brainstorm”, qui lance certainement une simple conversation avec l’IA. Seul le bouton “J’ai de la chance” reste intact. Sur la barre de recherche, le gros bouton “Mode IA” est toujours bel et bien présent. On a vu plus subtil. D’autant qu’il y a quelques semaines, Google affirmait encore ne pas vouloir remplacer son moteur de recherche par Gemini.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Fairphone 6+ : son prix en France et sa fiche technique sont connus

Le Fairphone 6+ est le prochain mobile de la marque qui mise sur la modularité et la réparabilité pour séduire les utilisateurs. Voici ses caractéristiques et son prix. Fairphone se…

Revolut obtient enfin sa licence bancaire française, de nouveaux services arrivent

Revolut continue son ascension fulgurante. L’entreprise a validé sa licence bancaire française, lui permettant de proposer à ses clients bien plus de services. Revolut n’est plus une simple institution de…

Fuite de données chez Valve, vos informations sont compromises si vous utilisez ces produits Steam

Valve notifie ses clients européens qu’une fuite de données chez l’un de ses partenaires a compromis leurs informations personnelles. L’entreprise Valve, notamment connue pour sa plateforme gaming Steam, est en…

ASUS VivoBook 16 OLED : SSD 1 To, Intel Core 9, 24 Go de RAM, ce performant ultrabook chute à moins de 900 €, c’est une affaire !

Avec son VivoBook 16 OLED X1605, ASUS part en concurrence frontale face aux MacBook Air d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de caractéristiques est…

Vous pouvez jouer à vos jeux PS Plus sur Steam Deck et Steam Machine en streaming, sans PS5

L’application Asobi Remote Play permet de streamer ses jeux PS Plus sur Steam Deck, Steam Machine et PC Linux. La diffusion est gérée par les serveurs PlayStation, il n’y a…

One UI 9.5 serait déjà en cours de développement, la première bêta pourrait sortir plus tôt que prévu sur les Galaxy S26

Il semblerait que Samsung travaille déjà sur One UI 9.5, la mise à jour qui suivra la version de la surcouche actuellement en bêta. Si la rumeur dit vrai, le…

Plus d’1 Français sur 3 utilise l’IA pour draguer sur les applications de rencontre

De plus en plus de Français confient la séduction sur les applications de rencontre à une IA. Et la plupart des utilisateurs n’assument pas. L’IA peut constituer un bon outil…

Bose SoundLink Flex II : l’enceinte portable avec son HiFi est à moins de 100 €, vite !

Bose est reconnue pour la qualité de ses appareils audio haut de gamme. Mais la marque américaine propose aussi des produits grand public à des prix beaucoup plus accessibles et…

Une phrase invisible sur une page web suffit à fausser la mémoire de votre assistant IA pendant des mois

Un assistant IA doté d’un accès au web lit chaque page dans son intégralité. Certains passages restent hors de portée du regard humain. Ces lignes finissent parfois dans sa mémoire…

Microsoft augmente le coût des licences Windows 11, le prix des PC va encore grimper

RAM, stockage, carte graphique… l’évolution du coût des composants a fait augmenter le tarif des PC ces derniers mois. Et la hausse du prix des licences Windows 11 facturées par…