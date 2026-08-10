Fuite de données chez Valve, vos informations sont compromises si vous utilisez ces produits Steam

Valve notifie ses clients européens qu’une fuite de données chez l’un de ses partenaires a compromis leurs informations personnelles.

steam machine
Crédit : Valve

L’entreprise Valve, notamment connue pour sa plateforme gaming Steam, est en train d’informer certains de ses clients en Europe que leurs données personnelles ont pu être compromises. Une intrusion de pirates a été constatée au sein de l’infrastructure CEVA Logistics, filiale du groupe CMA CGM. Celle-ci est chargée du transport et de la livraison de matériel Steam en Europe, notamment de deux nouveaux produits : la Steam Machine et le Steam Controller. Si vous avez commandé l’un de ces deux appareils, vous êtes sans doute concerné.

“CEVA reçoit de la part de Steam des informations spécifiques liées à la livraison afin d’expédier le matériel physique aux clients européens ; l’entreprise nous a indiqué que ce sont ces données qui ont probablement été dérobées par l’attaquant. Comme CEVA conserve ces informations jusqu’à 90 jours après la commande, nous envoyons ce message à tous les clients susceptibles d’avoir été touchés”, informe Valve dans un email.

Les informations relatives à l’achat d’une Steam Machine ou d’un Steam Controller ont été volées

La cyberattaque a été menée entre le 29 juillet 2026 et le 1er août 2026. CEVA en a informé Valve le 7 août 2026. Les données personnelles suivantes ont sans doute été dérobées :

  • Noms et prénoms
  • Adresse postale et pays
  • Numéro de téléphone
  • Adresse email liée au compte Steam
  • Identité et prix du produit commandés

Ces informations pourront être utilisées par des individus malveillants à des fins de phishing. “Attendez-vous à recevoir des messages frauduleux (par e-mail, SMS ou téléphone) mentionnant votre commande de matériel et semblant provenir de Steam, de Valve ou d’un transporteur. Ces messages pourraient citer votre adresse pour paraître authentiques”, prévient Valve. Les escrocs pourraient tenter de se faire passer pour des acteurs légitimes afin de réclamer des droits de douane, ou d’obtenir encore plus de données, voire des informations bancaires critiques.

“Aucune autre information relative à votre compte Steam ou à d’autres achats n’a été affectée. CEVA n’a pas accès à vos informations de paiement, à vos mots de passe, à vos codes Steam Guard ni à aucune autre donnée”, précise l’entreprise. Votre activité et vos modes de paiement sur Steam ne sont donc pas en danger.


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