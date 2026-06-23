Prime Day Nothing Ear (a) : le prix des écouteurs fond comme neige au soleil, vite !

Le Prime Day vient tout juste de commencer sur Amazon, et les prix cassés sont au rendez-vous. Les Nothing Ear (a) passe ainsi à 59 € au lieu de 99 €, c’est une affaire !

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Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs avec une bonne réduction de bruit active ? Avec un petit budget, il est difficile de trouver des modèles avec de bonnes caractéristiques et on doit souvent faire des concessions. Durant le Prime Day qui se déroule cette année du mardi 23 juin au vendredi 26 juin, Amazon brade de nombreux produits high-tech. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies.

Les Nothing Ear (a) sont ainsi proposés à 59 € seulement au lieu de 99 €. C’est un prix sacrifié pour des écouteurs sans fil avec de telles caractéristiques. Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Le géant du e-commerce propose une offre d’essai de 30 jours pour profiter gratuitement des différents avantages.

Nothing Ear (a) : prix mini, mais caractéristiques avancées

Vous connaissez probablement Nothing pour ses smartphones au look atypique. La marque anglaise propose aussi des écouteurs au design original qui se démarquent aussi par leur excellent rapport qualité-prix. En effet, malgré leur petit prix, les Nothing Ear (a) vous offrent une expérience audio soignée, avec des basses profondes et un rendu sonore équilibré.

Ces écouteurs sans fil semi-intra-auriculaires sont par ailleurs dotés d’une réduction de bruit active efficace, même dans les environnements particulièrement bruyants. Ils sont capables analyser les bruits indésirables pour adapter automatiquement le niveau nécessaire pour les compenser.

Enfin, l’autonomie est au rendez-vous puisque les Nothing Ear (a) vous offrent jusqu’à 5h30 d’écoute avec la réduction de bruit active ou 9h30 lorsqu’elle est désactivée. Avec le boîtier, l’autonomie peut atteindre les 42 heures d’utilisation !