Google tease encore son Pixel 11 Pro, le smartphone sera la star de cette nouvelle gamme

Après avoir publié plusieurs vidéos teasant l’arrivée du Pixel 11 Pro, du Pixel 11 Pro Fold puis de la Pixel Watch 5, Google revient à la charge avec un nouveau teaser… du Pixel 11 Pro. La vidéo se veut encore bien mystérieuse, mais démontre l’espoir que le constructeur place en son smartphone.

Demain, c’est le grand jour pour Google. La firme de Mountain View se prépare à dévoiler aux yeux du monde sa toute nouvelle gamme de smartphones ainsi que sa nouvelle Pixel Watch et, très probablement, son premier traqueur Bluetooth qui viendra directement concurrencer l’AirTag d’Apple. En guise d’amuse-bouches, celle-ci a commencé à publier plusieurs vidéos teaser de l’événement sur sa chaîne YouTube.

Nous avons ainsi déjà eu droit à une vidéo pour le Pixel 11 Pro, une autre pour le Pixel 11 Pro Fold et une plus récemment pour la Pixel Watch 5. Si l’on s’en réfère à la liste citée plus haut, les derniers teasers auraient logiquement dû concerner le Pixel 11 Pro XL, ou même le Pixel Tag. Mais Google a opté pour une autre stratégie. Hier soir, la firme a publié un nouveau teaser sur sa chaîne YouTube, une nouvelle fois dédiée à son Pixel 11 Pro.

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Google croit au succès de son Pixel 11 Pro

C’est dire si Google pense que son prochain smartphone volera la vedette aux autres. La firme ne s’en cache d’ailleurs absolument pas. « Sur une échelle de 1 à 10, voici… hé bien, vous savez déjà qui », clame malicieusement la voix-off juste avant que deux Pixel 11 côte à côte (vous l’avez ?) apparaissent à l’écran. Elle est bien loin, l’époque où le constructeur se montrait en assumant de proposer des smartphones milieu de gamme au sein d’une industrie trustée par Apple et Samsung.

De fait, sa fiche technique qui a déjà fuité en long et en large confirme les ambitions de Google. Avec son tensor G6 et ses 16 Go de RAM, la firme vise clairement les performances pour concevoir son prochain flagship. C’est ce que celui doit être capable de faire tourner Gemini Intelligence, qui fait évidemment une apparition à peine subtile dans ce nouveau teaser. Quant au design, les quelques images où le smartphone est visible confirment le look dévoilé par les récentes fuites.