Apple n’augmentera pas les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max grâce à cette stratégie redoutablement efficace

Alors que les composants deviennent plus chers, Apple semble avoir trouvé la parade. La marque prépare ses futurs iPhone 18 Pro et Pro Max sans toucher à leur prix. Cette manœuvre inattendue pourrait surprendre ses concurrents.

apple iphone 17 pro max test

Il y a quelques semaines, une hausse des prix semblait pourtant inévitable pour les futurs iPhone. Le marché de la mémoire vive traverse une crise importante, alimentée par la demande liée à l’intelligence artificielle. Samsung, principal fournisseur d’Apple, a augmenté le tarif de sa RAM LPDDR de 80 %. SK Hynix a suivi avec une hausse encore plus marquée. Sans contrat longue durée pour geler les prix, Apple apparaissait piégée. Même les modèles Galaxy d’entrée de gamme ont vu leur prix grimper à cause de cette flambée.

Contre toute attente, les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient pourtant conserver les mêmes tarifs que les modèles actuels. D’après plusieurs analystes, Apple ne prévoit aucune augmentation pour les versions de base. Le modèle Pro resterait à 1 099 dollars, soit 1 329 euros pour 256 Go. Le Pro Max resterait à 1 199 dollars, soit 1 479 euros pour 256 Go. Cette décision repose sur une gestion très rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement, menée en coulisses depuis plusieurs mois.

Apple négocie ses composants pour maintenir les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max

Apple a pour objectif de conserver ses prix malgré la hausse du coût des composants. Selon les informations rapportées par 9to5mac, la marque a envoyé ses équipes sur place pour négocier directement avec Samsung et SK Hynix. Des accords ont été conclus pour limiter l’impact des nouvelles conditions tarifaires, même si les contrats sont désormais revus tous les trois mois. L’analyste Jeff Pu confirme que plusieurs mesures ont été prises pour réduire les coûts sans toucher aux caractéristiques des appareils.

Cette stratégie vise à protéger les ventes de la gamme Pro, tout en renforçant la position d’Apple face à une concurrence plus agressive. Dans un contexte économique incertain, proposer un modèle haut de gamme sans hausse de prix est un atout marketing puissant. Pour mieux maîtriser son calendrier, la marque à la pomme prévoit aussi de décaler le lancement des modèles standards. Les iPhone 18 et 18e devraient ainsi arriver au printemps 2027, bien après les versions Pro prévues pour l’automne.


